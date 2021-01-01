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विश्व कैंसर दिवस आज:जिला अस्पताल में कैंसर से लड़ने की दवाएं खत्म

नीमच2 घंटे पहले
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  • 6 साल में सामने आए 537 मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ा

कैंसर, एक ऐसा नाम है जिसे सुनने भर से ही अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। इस लाइलाज बीमारी के पीडितों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इस जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए जिले में 2014 से सरकार ने जिला अस्पताल में सुविधा शुरू की थी जो पिछले दो साल से बंद है। इसके कारण जिले में 6 साल में रजिस्टर्ड हुए 537 मरीज परेशान हो रहे हैं।

जिला अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले कैंसर के मरीज दवाइयों के मोहताज हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग दवाइयों का स्टाॅक पिछले 2 सालों से आवंटन नहीं होने की मजबूरी जता रहा है। अभी तक इसकी सप्लाई नहीं हो सकी है। ऐसे में इन मरीजों को निजी अस्पतालों के भरोसे रहना पड़ता है। अस्पताल के कैंसर विभाग के अनुसार नीमच समेत आसपास के इलाकों से अभी तक 537 कैंसर पीड़ित मरीजों के नाम रजिस्टर्ड किए हैं। इनमें से 64 मरीज एेसे हैं, जिन्हें कीमोथेरेपी समेत अन्य चिकित्सा में नियमित दवाइयों की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में इस भयावह रोग के इंजेक्शन व दवाइयां उपलब्ध नहीं है। इससे डॉक्टरों को भी मरीजों को खाली हाथ लौटना पड़ता है।

ये इंजेक्शन व दवाइयों का टोटा

जिला अस्पताल में इंजेक्शन इपीरुबीसिन, साइक्लोफोसफामाइड, डोक्सोरुबीसिन, पीक्लीटेक्सिल, ओक्सालीप्लेटेन और सरबोप्लेटेन के साथ इसकी 21 प्रकार की दवाइयां होती थी। जिनकी कीमोथेरेपी में जरूरत पड़ती है। पिछले दो साल से ये उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

कैंसर की दवाइयां महंगी

अस्पताल की रजिस्टर्ड सूची में ब्रेस्ट कैंसर से पीडि़त महिलाओं की संख्या अधिक है, जिनकी एक टेबलेट की बाजार कीमत करीब 500 रुपए होती है। ये दवाइयां उपलब्ध न होने से उन्हें ये बाजार से खरीदनी पड़ती है। कई गरीब महिलाएं इस खर्च को वहन नहीं कर सकती। उन्हें इलाज से वंचित रहना पड़ता है।

कैंसर की दवा उपलब्ध नहीं हो रही

अस्पताल में कैसर की दवाइयों का अभाव है। दवा शासन स्तर से ही नहीं आ रही है इस कारण मरीजों को हम इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जो मरीज बाहर से इंजेक्शन व दवा लाता है उन्हें यहां देने की सुविधा प्रदान की जाती है। -डॉ. विजय भारती, कैंसर विभाग प्रभारी, नीमच

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