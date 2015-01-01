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नारी लक्ष्मी है-गृहलक्ष्मी है।:पैसे के साथ पुण्य-प्रतिष्ठा और प्रसन्नता भी कमाओ

नीमच3 घंटे पहले
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जिस घर में नारी की पूजा होती है, वहां देवता वास करते हैं। नारी लक्ष्मी है-गृहलक्ष्मी है। तिजोरी में रखी लक्ष्मी तो कभी भी धोखा दे सकती है, पर गृहलक्ष्मी तो वह लक्ष्मी है, जो मरते दम तक साथ निभाती है। दो महिलाओं का सदैव सम्मान करना सीखो-एक वह जिसने तुम्हें जन्म दिया है और दूसरी वह है जिसने तुम्हारे लिए जन्म लिया है। यह बात प्रवचन के दौरान मुनिश्री संयम रत्न विजयजी ने कही। विकास नगर स्थित श्री जैन श्वेतांबर महावीर स्वामी जिनालय की छाया में आयोजित चातुर्मास के लिए आचार्यश्री जयंतसेन सूरिजी के सुशिष्य मुनिश्री संयम रत्न विजयजी व मुनिश्री भुवन रत्न विजयजी विराजित है। आराधना भवन में नियमित प्रवचन के दौरान मुनिश्री संयम रत्न विजयजी ने कहा कि पर नारी को माता-बहन की दृष्टि से देखना, पराये धन को मिट्टी के समान समझना व सभी जीवों को अपनी आत्मा के समान समझकर सम्मान देना ही हमारी भारतीय संस्कृति के आदर्श है। बीमारियां खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती हैं। जबकि पैसा कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह जाता है। जिस आदमी के पास केवल पैसा है, उससे गरीब इस दुनिया में कोई नहीं। केवल पैसा ही मत कमाओ, पैसे के साथ प्रतिष्ठा और प्रसन्नता भी कमाओ। हर सुबह एक प्रार्थना जरूर करो और प्रार्थना में संपत्ति नहीं, सन्मति मांगो। क्योंकि अगर तुम्हारे पास संपत्ति हो और “सन्मति’ न हो तो तुम परिवार तो क्या “श्रीमती’ को भी नहीं संभाल सकते। पैसा बोलता नहीं है, पर सबकी बोलती बंद कर देता है।

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