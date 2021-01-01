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राज्य बीमा निगम:ईएसआईसी कार्डधारी निजी अस्पताल में करा सकेंगे इलाज

नीमच7 घंटे पहले
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  • 5 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

आप प्राइवेट कर्मचारी हैं और आपका ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) का कार्ड बना है तो एक अच्छी खबर है। वह यह है कि इस कार्ड के जरिए अब आप निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकेंगे। निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा 1 अप्रैल से शुरू होगी। इसके बाद आप बीमार होते हैं तो निजी अस्पताल में पहुंचकर कार्ड दिखाकर इलाज करा सकेंगे। इससे कर्मचारियों को फायदा होगा और इलाज कराने में सुविधा होगी। नीमच जिले के 5 हजार से ज्यादा कर्मचारी ईएसआईसी के दायरे में आते हैं। नीमच में अस्पताल न होने से यहां के लोग मंदसौर के नईआबादी स्थित प्रमुख विहार में निगम के अस्पताल जाते है। लेकिन वहां भी सभी बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता है। इससे कर्मचारियों को परेशानी होती है और गंभीर बीमारी होने पर बाहर इलाज कराना पड़ता है। अब ईएसआईसी कार्डधारी कर्मचारी निजी अस्पताल में भी इलाज करा सकेंगे। इसके लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और ईएसआईसी के बीच समझौता हुआ है। इसमें जिन जिलों में इलाज की सुविधा नहीं है वहां निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्रदान करने का समझौता हुआ है। वहीं पुराने अस्पतालों में भी सुविधा बढ़ाई जाएगी। इसमें इलाज के साथ ही डॉक्टर और अन्य सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इससे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा और उन्हें इलाज की सुविधा मिल सकेगी। अगले दो महीने में यह सुविधा शुरू हो जाएगी। इससे कर्मचारियों को इलाज में भी आसानी होगी। 21 हजार से कम सैलरी वालों को होगा फायदा- हर महीने 21 हजार रुपए या इससे कम सैलरी वाले लोग ईएसआईसी दायरे में आते हैं। जिले के 5 हजार से ज्यादा कर्मचारी हैं। जिन्हें इसका लाभ जल्द मिलने लगेगा।

रेफर के बाद ही सुविधा

ईएसआईसी के यहां बने अस्पताल में सभी तरह के इलाज की सुविधा नहीं है। ऐसे में सर्दी, जुकाम सहित छोटी बीमारियों का ही इलाज हो पाता है। गंभीर बीमारी होने पर यहां से रेफर किया जाता है। इसके बाद ही इलाज की सुविधा मिल पाती है, लेकिन अब इलाज की सुविधा शुरू होने से कर्मचारियों को फायदा होगा और आसानी से इलाज हो सकेगा।

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