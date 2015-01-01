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मनमानी:किसान मौजूद नहीं, हम्माल-मुनीम कर देते हैं नीलामी से पहले सौदा

नीमच3 घंटे पहले
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  • कृषि उपज मंडी में ऊंचे दाम दिलाने के नाम पर हम्माल कर रहे किसानों को गुमराह

कृषि उपज मंडी में किसानों के साथ प्रतिदिन छलावा हो रहा है। मंडी समिति द्वारा अनाउंस के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद यहां पर हम्माल इन्हें अपने जाल में फंसा कर कम दाम में उपज बेचने देते हैं। उसी उपज का नीलामी में 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल अधिक दाम मिलता है। शनिवार को गेहूं मंडी में इसी तरह का मामला सामने आया। जहां काले गेहूं के ढेर का नीलामी से पहले ही हम्माल व मुनीम सौदा करने लगे। ढेर के पास किसान मौजूद नहीं था। हम्माल ने फोन पर ही सौदा करने की कोशिश की। भाव नहीं जमे तो नीलामी में ही ढेर बिका। मंडी प्रांगण में सुबह 11.30 बजे व्यापारी सामान्य गेहूं की नीलामी में भाग ले रहे थे। गेहूं शेड के बाहर परिसर में काले गेहूं का ढेर लगा हुआ था। इसके लिए एक हम्माल और व्यापारी का मुनीम पहुंचे और सौदा तय करने लगे। किसान ढेर के पास मौजूद नहीं था। हम्माल ने फोन करके 1235 रुपए प्रति क्विंटल बताए। किसान ने मना कर दिया। कुछ देर में नीलामी में शामिल व्यापारी यहां पहुंचे और बोली शुरू हुई। पहली बोली 1210 से लगी और आखिर में 1461 रुपए प्रति क्विंटल अंतिम बोली लगी। इस तरह मुनीम व हम्माल सांठगांठ कर काले गेहूं 200 रुपए कम भाव में खरीदना चाह रहे थे।

किसान नीलामी में ही उपज बेचें

^किसानों को अनाउंस के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है कि वे नीलामी में ही उपज बेचे। मंडी में कई हम्माल किसानों को गुमराह कर अलग ढेर लगवाकर मुनीम के माध्यम से उपज कम भाव में बेच रहे हैं। इसकी शिकायत मिली है। जल्द ही इनके ऊपर कार्रवाई क जाएगी। सतीश पटेल, सचिव- कृषि उपज मंडी, नीमच

दीपोत्सव का 5 दिनी अवकाश 12 से

मंडी सचिव पटेल ने बताया कि दीपोत्सव पर मंडी में पांच दिन का अवकाश रहता है। इस बार 12 से 16 नवंबर तक अवकाश घोषित किया है। इस अगले सप्ताह सोमवार से बुधवार तक ही मंडी में उपज खरीदी होगी। 12 नवंबर से अवकाश शुरू हो जाएगा। 16 नवंबर को भाईदूज तक मंडी बंद रहेगी। 17 नवंबर को शुभ मुहूर्त के सौदे के साथ मंडी में उपज खरीदी शुरू होगी।

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