पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नेशनल लोक अदालत:10 अप्रैल को लगेगी पहली लोक अदालत

नीमच7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

साल 2021 की पहली नेशनल लोक अदालत 10 अप्रैल को आयोजित की गई है। पूरे सालभर में जिला और तहसील मुख्यालयों पर 4 नेशनल लोक अदालतें लगेंगी। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के जारी आदेश के मुताबिक 10 अप्रैल, 10 जुलाई, 11 सितंबर और 11 दिसंबर को आपराधिक, सिविल, बिजली, दुर्घटना दावा, चेक बाउंस सहित प्रकरण सुलझाएंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser