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  • Four Private Wards Started In The District Hospital, Two Patients Will Be Admitted In Each, Fees Of Rs 300 Per Day Will Have To Be Paid.

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सुविधा:जिला अस्पताल में चार प्राइवेट वार्ड शुरू, प्रत्येक में दो मरीज भर्ती होंगे, 300 रुपए प्रतिदिन के मान से देना होगी फीस

नीमच8 मिनट पहले
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  • जनरल वार्ड में मरीजों को ठंड से बचाने के लिए सभी वार्ड में रात 8 से सुबह 8 बजे तक चलेंगे इलेक्ट्रिक हिटर

अगर आप सरकारी जिला अस्पताल में प्राइवेट जैसा इलाज चाहते हैं, तो अब वह भी आपको मिलेगा। इसके लिए निजी अस्पताल की तर्ज पर जिला अस्पताल में भी 4 नए वार्ड बन गए है। प्रबंधन ने इन वार्डों में भर्ती मरीजों के लिए टैरिफ प्लान भी लागू कर दिया है। जिसमें 2-2 बेड के मान से 8 मरीजों को निम्न दरों पर उपचार लेने की सुविधा मुहैया होगी। वहीं दूसरी तरफ गिरते तापमान को देखते हुए जनरल वार्डों में रोजाना रात के समय हीटर लगाया जा रहा है ताकि मरीजों को कुछ राहत मिल सके। 200 बेड की क्षमता वाले जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में एक और इजाफा हो गया है। जिसमें सालों बाद पहली बार यहां प्राइवेट वार्ड की सुविधा शुरू कर दी है। अस्पताल परिसर में 4 प्राइवेट वार्ड बनकर तैयार हो गए है। अब ये वार्ड मरीजों को उपलब्ध कराए जा रहे है। पुरानी मेटरनिटी ओटी और लेबररूम की जगह ही जिर्णाद्धार कर इन वार्डों का निर्माण किया गया है। जिससे अस्पताल में इलाज कराने वाले मध्यवर्गीय परिवारों को सुविधा मिलने लगी है। पहले मरीजों को भर्ती करने के लिए यहां केवल जनरल वार्ड की ही सुविधा थी जिससे मध्यमवर्गीय परिवार अस्पताल का रुख नहीं करते थे और उन्हें निजी अस्पतालों में जाना पड़ता था।

72 हजार रुपए की आय बढ़ेगी- अस्पताल प्रशासन प्राइवेट वार्ड की सुविधा मरीजों को देकर अपनी आय में इजाफा कर रहा है। प्रत्येक वार्ड से 300 रुपए प्रतिदिन की दर से 8 मरीजों से रोगी कल्याण समिति के माध्यम से लिए जाएंगे। यानी महीने भर में करीब 72 हजार रुपए की आय शुरू हो जाएगी। इससे हार्ट अटैक, लकवा, पीलिया सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को उपचार के साथ ही उनके परिजनों को रूकने की सुविधा मुहैया हो सकेगी।

^जिला अस्पताल में मरीजों को बेहतर उपचार व अन्य सुविधा देने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पताल परिसर में 4 प्राइवेट वार्डों का निर्माण कर सुविधा शुरू कर दी है। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिल सकेगी और प्रबंधन की भी आय बढ़ेगी। इसके अलावा बढ़ती शीतलहर को देखते हुए रोजाना रात के समय हीटर भी लगा रहे है ताकि ठंड से भी मरीजों को राहत दे सके। -डॉ. बीएल रावत, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल, नीमच

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