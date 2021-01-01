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कोरोना काल:अर्द्धवार्षिक परीक्षा आज से, बगैर मास्क के एंट्री नहीं

नीमच7 घंटे पहले
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  • जिले के 118 हाईस्कूल और 65 हायर सेकंडरी स्कूलों में दो शिफ्ट में होगी

कोरोना काल में घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों को अब कल से स्कूल पहुंचकर परीक्षा देना पड़ेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सर्कुलर जारी कर दिया है। मास्क लगाकर आने पर ही बच्चों को स्कूल में एंट्री मिलेगी। ज्ञात रहे पिछले करीब दो माह पहले से कक्षा 9 से 12वी तक के बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है। इस दौरान शार्ट तरीके से पढ़ाई कराते हुए शिक्षकों ने आधा कोर्स पूरा कराने की कोशिश की। अब 1 फरवरी से बच्चों की अर्द्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो जाएगी जो 15 फरवरी तक चलेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। केंद्रों पर कोविड-19 के मापदंडों को पालन करना बेहद जरूरी कर दिया गया है। बाकायदा इसके लिए इतनी सख्ती रहेगी की बगैर मास्क के एंट्री ही नहीं मिलेगी। जिले की 118 स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक चारों कक्षाओं में करीब 23 हजार 878 बच्चे हैं। इसमें बोर्ड की कक्षा 10वीं के 5821 और 12वीं में 4975 बच्चे शामिल है। परीक्षा के पहले स्कूलों में बैठक व्यवस्था करने के साथ ही सभी कक्षों को सैनिटाइज कर दिया है। 9वीं एवं 11वी की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा दोपहर 12.30 से 3.30 बजे तक होगी। जहां सोशल डिस्टेंस के हिसाब से बैठक व्यवस्था की गई है।

प्राचार्यों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं
^अर्द्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर ली है। सोमवर से कोविड -19 के नियमों का पालन करते हुए मास्क व सोशल डिस्टेंस का पालन के साथ परीक्षा सभी स्कूलों में शुरू होगी। इसके लिए संबंधित प्राचार्यों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए है। परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शामिल करने का प्रयास रहेगा।
सीके शर्मा, डीईओ, नीमच

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