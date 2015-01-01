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जहरीला पदार्थ:होटल संचालक युवक ने जहर खाकर जान दे दी

नीमच3 घंटे पहले
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अज्ञात कारणों के चलते होटल संचालक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम 7 बजे पिपलिया फाटक मोहल्ले में निवासरत पंकज पिता रमेश जोशी (30) ने अज्ञात कारणों के चलते विषाक्त पदार्थ गटक लिया। सूचना पर थाने के एएसआई रामलाल दडिंग मौके पर पहंुचे व घटना की जानकारी ली। अचेत युवक को मंदसौर भर्ती कराया, हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान गुरुवार को उसने दम तोड़ दिया। एएसआई दडिंग ने बताया कि युवक द्वारा विषाक्त पदार्थ खाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। युवक चौपाटी पर होटल चलता है, आत्महत्या के कारणों का पता नही चल पाया है। मर्ग डायरी आने के बाद जांच शुरु की जाएगी।
बदमाश दानपेटी के ताले तोड़कर नकदी ले गए
गुर्जरबर्डिया | गांव गुर्जरबड़िया में कालेश्वर माताजी मंदिर में बुधवार देर रात को अज्ञात बदमाश दानपेटी का ताला तोड़कर नकदी ले गए। जब सुबह ग्रामीणों ने दानपेटी टूटी देखी तो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। इसी तरह गांव लुहारी श्रीपथ में राधाकृष्ण मंदिर से भगवान का चांदी का छत्र और अन्य सामग्री ले गए।

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