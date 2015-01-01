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पश्चिम रेलवे का 70वां स्थापना दिवस:पश्चिम रेलवे के स्थापना दिवस पर रोशनी से जगमगाया ‘मालवा गौरव’

नीमच4 घंटे पहले
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पश्चिम रेलवे का 70वां स्थापना दिवस गुरुवार को मनाया गया। रतलाम मंडल मुख्यालय पर डीआरएम की उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ। वहीं मंडल के अन्य स्टेशनों पर स्टाफ ने भी एक-दूसरे को बधाई देकर स्थापना दिवस मनाया। एक दिन पूर्व नीमच स्टेशन के बाहर स्थापित ‘मालवा गौरव” स्टीम इंजिन के आसपास सतरंगी रोशनी की गई। जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इंजिन में वैसे तो रोज बिजली चालू रहती है। लेकिन स्थापना दिवस को देखते हुए की गई रोशनी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही। गौरतलब है कि चित्तौड़गढ़-रतलाम ट्रैक पर 2006 में ब्रॉडगेज लाइन डलने के बाद स्टीम इंजन चलन से बाहर हो गए थे। इनमें से एक इंजिन को वर्ष 2009 में नीमच स्टेशन के बाहर स्थापित किया था। रेलवे द्वारा इसका नियमित रखरखाव किया जा रहा है। रेलवे कर्मचारी लक्ष्मीचंद जाखड़ ने बताया कि पश्चिम रेलवे के स्थापना दिवस को लेकर कर्मचारियों में उत्साह था।

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