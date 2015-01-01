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योजना:छात्रवृत्ति खाते अपडेट करने में नीमच टॉप पर मंदसौर फिसड्डी

नीमच4 घंटे पहले
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  • विद्यार्थियों को पिछले साल की छात्रवृत्ति में लेटलतीफी, प्रदेश में उज्जैन संभाग के तीन जिले रेड जोन में

शासन से प्राथमिक से लेकर हायर सेकंडरी स्कूल तक के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। बच्चों को वर्गवार एसटी, एससी, ओबीसी को न्यूनतम 50 रुपए से लेकर 4 हजार रुपए तक दिया जाता है। लेकिन फाॅर्म भरने के बाद भी तीसरे चरण में प्रदेश भर के 4 लाख 51 हजार 385 विद्यार्थियों के खाते फेल होने से पिछले साल 2019-20 की छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। खाते अपडेशन के लिए जिलों को फारवर्ड किया था लेकिन स्कूलों की लापरवाही के चलते काम पूरा होने में लेटलतीफी हो रही है। अभी तक प्रदेशभर में 2 लाख 80 हजार 135 यानी 60.06 प्रतिशत काम हुआ है। इसमें उज्जैन संभाग की स्थिति देखी जाए तो 98.32 प्रतिशत के साथ नीमच जिला सबसे आगे और प्रदेश में तीसरे स्थान पर है जबकि आगर मालवा 52 और मंदसौर 50 वे नंबर के साथ सबसे फिसड्डी है। सभी जिलों में शत प्रतिशत काम पूरा होने पर ही एक साथ यह छात्रवृत्ति शासन से जारी होगी। प्रदेश के औसत से अधिक काम करने में 35 जिले शामिल है जबकि कम करने 17 जिले रेड जोन में है। इधर विभाग का कहना है कि आवेदन को जिला स्तर पर सीधे राज्य स्तर पर भेजा जाता है। वहीं से राशि जारी नहीं की गई है। संभावना है कि दीपावली बाद तीसरे क्लीक में इन अपडेट खातों में छात्रवृत्ति आ जाएगी।

नीमच जिला इसलिए टॉप पर पहुंचा
छात्रवृत्ति अपडेशन कार्य प्रदेश में शहडोल, खरगोन के बाद तीसरे स्थान पर नीमच का नंबर है। जिले के 3337 छात्रों के खाते फेल हुए थे। जिन्हें अपडेट कराने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने लापरवाह स्कूल संचालकों व संकुल प्रभारियों को नोटिस देकर उनके वेतन रोकने की कार्रवाई की और रोजाना वन-टू-वन चर्चा करके एक-एक बच्चे की खाते की जानकारी ली। इसका परिणाम यह रहा कि 3283 खाते अपडेट हो गए है अब मात्र 54 बचे है। इनमें विद्यार्थी के पलायन करने या विशेष कारणों के चलते ही अपडेशन बाकी है। जिला शिक्षा अधिकारी केएल बामनिया का कहना है जल्द ही इनकी स्थिति के संबंध में वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा देंगे।

विद्यार्थियों के फेल हुए छात्रवृत्ति खातों की अपडेशन में उज्जैन संभाग के जिलों की स्थिति
जिला खाते फेल अपडेट हुए प्रदेश में स्थान अपडेट%
नीमच 3337 3281 3 98.32
उज्जैन 9098 7339 16 80.67
रतलाम 9503 7216 20 75.93
शाजापुर 5506 3961 25 71.94
देवास 11263 5274 42 46.83
मंदसौर 7164 2156 50 30.09
आगर-मालवा 3856 575 52 14.91

यह है खाते फेल होने के दो मुख्य कारण- जिन विद्यार्थियों के खाते फेल हुए है उनमें से अधिकांश ऐसे खाते है जो कियोस्क पर खुलवाए गए है और 6 माह से कोई लेनदेन नहीं होने से बैंक ने उन्हें बंद कर दिया है। इसके अलावा कुछ खाते एेसे हैं जिन पालक के एक से अधिक बच्चे है और उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए एक ही खाता दे रखा है तो उसे सॉफ्टवेयर नहीं लेता है।

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