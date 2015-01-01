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जिलास्तरीय किसान सम्मेलन:आज किसान सम्मेलन में भाग लेंगे मंत्री सखलेचा

नीमच2 घंटे पहले
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प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा शुक्रवार सुबह 10.30 बजे सर्किट हाउस नीमच पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे टाउन हॉल में जिलास्तरीय किसान सम्मेलन में भाग लेंगे। दोपहर 2 बजे जावद नक्षत्र वाटिका रवाना होंगे। 4 बजे पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। रविवार सुबह 10 बजे नीमच आएंगे। कनावटी में प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेंगे। 11:15 बजे भादवामाता की पाटीदार धर्मशाला में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे।

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