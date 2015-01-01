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किसानों को परेशानी का सामना:नीमच जिला जल अभावग्रस्त

नीमच3 घंटे पहले
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  • नलकूप खनन पर रोक, एजेंट बोला: ऐसा नहीं चलेगा, मंत्रीजी से बात करेंगे

जिले में इस बार औसत से कम बारिश हुई। डैम, तालाब खाली है। रबी सीजन में फसल सिंचाई के लिए किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी में कई गांवों में पेयजल संकट के हालात बन सकते हैं। इस स्थिति को देखते हुए मानसून की विदाई के एक माह बाद कलेक्टर ने जिले को जलअभाव ग्रस्त घोषित कर दिया। इसके साथ ही नलकूप खनन पर रो लग गई। जिले की तीनों तहसील के गांवों में करीब 8 से 10 नलकूप खनन मशीन एजेंटों के माध्यम से किसानों के खेतों में बोर कर रही। आदेश जारी होने के बाद भास्कर ने माेरवन के एजेंट से बोरिंग करवाने पर चर्चा की। खनन पर रोक लगने की बात कही तो एजेंट बोला: ऐसा नहीं चलेगा, मंत्रीजी से बात करके रास्ता निकालेंगे। जिले में कम बारिश होने के कारण भूजल स्तर 17 फीट नीचे है। नदी, तालाब, डैम खाली पड़े हैं। मानसून की विदाई के बाद ही जिले में नलकूप खनन के लिए कर्नाटक से कई मशीनें पहुंच गई। एजेंट के माध्यम से किसानों से संपर्क करके नलकूप खनन किए जा रहे हैं। नीमच, मनासा, जावद तहसील के गांवों में प्रतिदिन नलकूप खनन हो रहे हैं। इसके कारण भूजल स्तर तेजी से नीचे जाने की संभावना है। इसको देखते हुए गुरुवार को कलेक्टर ने जिले में नलकूप खनन पर रोक लगा दी। अब एजेंटों ने अपने जुगाड़ बैठाना शुरू कर दिए। ताकि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उन्हें प्रतिदिन खनन करने की प्रशासन से अनुमति मिल जाए। पिछले एक महीने में जिले में औसत 80 से अधिक किसानों के खेतों में नलकूप खनन हो चुके हैं। जावद में 90, मनासा में 120 रु. फीट में खनन- एजेंट द्वारा किसानों से संपर्क कर उन्हें भरोसा दिलाया जाता हे कि प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। चार से पांच घंटे में एक खेत में नलकूप खनन किया जाता है। जावद तहसील क्षेत्र में 90 रुपए फीट, मनासा में 120 तथा नीमच तहसील में 80 रुपए फीट में 150 से 300 फीट मशीन से खनन किया जाता है। एक नलकूप खनन पर एजेंट 4 से 5 हजार रुपए मशीन संचालक से लेता है। प्रशासन द्वारा खनन पर रोक लगा दी। इसके बावजूद मशीनें जिले में ही घूम रही है।

जिम्मेदार बोले- लगातार खनन से भूजल स्तर 17 फीट नीचे पहुंचा

एक माह पहले ही लगाई जाना थी रोक-

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा जलसंसाधन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि मानसून की विदाई के बाद ही जिले में नलकूप खनन के लिए मशीनें आ गई थी। अक्टूबर में ही नलकूप खनन पर रोक लग जाती तो इतने खनन नहीं होते। भूजल स्तर 17 फीट से नीचे चला गया है। जो लगातार गिरता रहेगा। इससे गर्मी में स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है।
जलस्रोत होंगे अधिगृहीत-
कलेक्टर जितेंद्रसिंह राजे ने कहा कि गांवों में पेयजल संकट की स्थिति बनने पर संबंधित नगर निकाय, पंचायत को पानी की व्यवस्था करना होगी। संबंधित एसडीएम पेयजल स्रोतों का अधिग्रहण करेंगे। इनके माध्यम से गांवों की जनता को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि गर्मी में जनता को पेयजल के लिए भटकना नहीं पड़े।

बिना अनुमति खनन पर होगी सजा:

कलेक्टर राजे ने कहा कि नलकूप खनन की अनुमति देने से पहले संबंधित एसडीएम आवश्यक जांच के बाद सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग से अभिमत, अनुशंसा प्राप्त करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मप्र पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय कार्रवाई दो हजार रुपए जुर्माना, दो साल की सजा या दोनों सजा से दंडित किया जा सकता है। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।

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