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राहत भरा दिन:जिले में सिर्फ एक पॉजिटिव मिला

नीमच4 घंटे पहले
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  • 4 मरीज ठीक होकर घर लौटे

नीमच जिले के लिए गुरुवार का दिन राहत भरा रहा। जिले में कोरोना एक ही मामला सामने आया, जबकि 4 संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौटे। एक पॉजिटिव केस नीमच सेक्टर में मिला है। जिले से अब तक 46923 सैंपलों में 43953 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और 334 सैंपलों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अब तक 2382 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 2189 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं जबकि 71 कोरोना से जंग हार गए और अब जिले में 60 एक्टिव केस बचे हैं। अक्टूबर के साथ नवंबर में भी कोरोना की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है। गुरुवार को दिनभर में 343 लोगों के सैंपल की जांच हुई जिसमें से एक मरीज पॉजिटिव ग्राम कानाखेड़ा नीमच का पाया गया। नवंबर में लगातार संक्रमितों की संख्या कम होने लगी है। रतलाम लैब से 157 की रिपोर्ट में सभी निगेटिव रहे तो वहीं नीमच लैब से आई 105 सैंपलों की जांच में भी मात्र 1 ही मरीज में संक्रमण की पुष्टि हुई। जिसे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आइसोलेट कर उपचार शुरू किया। वहीं इसी दिन 4 पुराने मरीज ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर घर भेजा गया। यही हाल रहे और सावधानी बरती गई तो जल्द ही नीमच कोरोना का हरा देगा और संक्रमण मुक्त हो जाएगा।

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