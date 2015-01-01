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आज से खुलेंगे स्कूल:प्रेशर देकर नहीं बुला सकते बच्चों को स्कूल इसलिए आज पहले होगी पीटीएम, डीईओ ने कहा-नियमों का पालन सभी को करना हाेगा

नीमच10 मिनट पहले
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  • प्रार्थना सभा व लंच की अनुमति नहीं
  • पानी की बॉटल घर से ही लाना होगी
  • एक बैंच पर बैठेगा एक ही विद्यार्थी

कोविड 19 की वजह से ठप पड़ी शिक्षा व्यवस्था को अब पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। पहली बार नियमित स्कूल खोलने की अनुमति दी गई।18 दिसंबर से 10वीं से 12वीं के लिए स्कूल खुलेंगे। इसकी तैयारी को लेकर डीईओ केएल बामनिया ने तत्काल प्राचार्यों को निर्देश जारी कर इंतजाम जुटाने के लिए कह दिया है। बाेर्ड परीक्षाओं की तैयारी के मद्देनजर सरकार ने 10वीं व 12वीं के लिए नियमित स्कूल खाेलने के आदेश जारी किए हैं। अब इन दाेनाें कक्षाओं की पढ़ाई रेग्युलर होगी। 9वीं व 11वीं के लिए जगह की उपलब्धता के हिसाब से प्राचार्य निर्णय ले सकेंगे। लेकिन काेराेना संक्रमण काे देखते हुए पालक सुरक्षा काे प्राथमिकता दे रहे हैं। पालकों का कहना है कि पहले स्कूलों में काेराेना से बचाव के प्रबंध देखेंगे। इसके बाद निर्णय लेंगे। प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना है कि उनकी तैयारी पूरी है।काेराेना के चलते स्कूल के प्रवेश द्वार पर ही हैंड सैनिटाइज, शरीर का तापमान मापने का इंतजाम होगा। अगर किसी को बुखार हुआ तो वापस घर भेज दिया जाएगा। खास बात यह रहेगी कि क्लास में एक टेबल पर सिर्फ एक विद्यार्थी ही मास्क लगाकर बैठेगा, ताकि सामाजिक दूरी का पालन हो सके। जगह कम पड़ेगी, इसलिए संसाधन और क्षमता के आधार पर ही विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। पालक की लिखित सहमति लेकर ही वह स्कूल में प्रवेश करेंगे। प्रभारी डीईओ केएल बामनिया ने कहा कि एसओपी का पालन कराया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर मॉनिटरिंग की जाएगी। जिले के नीमच, जावद व मनासा में शासकीय स्कूलों में 10वीं में 5626 और 12वीं में 4850 छात्र-छात्राएं हैं। इसी तरह निजी स्कूलों में 10वीं, 12वीं में करीब 8000 विद्यार्थी हैं। सरकार ने नियमित स्कूल खुलने पर भी पालकों की लिखित सहमति जरुरी हाेगी। विद्यार्थियों की उपस्थिति काे अनिवार्य नहीं किया गया है। कुछ स्कूलों में गुरुवार से ही कक्षाओं का संचालन शुरू कर दिया है।

2 पाली में स्कूल चलाने का निर्णय

स्कूलों को दो पाली में चलाने की भी इजाजत दी गई है। क्योंकि हर स्कूल में सामाजिक दूरी के हिसाब से विद्यार्थियों को बिठाया जाता है तो जगह कम पड़ जाएगी। इसलिए इसे देखते हुए प्राचार्य चाहें तो दो पाली में स्कूल संचालित करें, वहीं छोटे-छोटे बैच में विद्यार्थियों को बिठाकर मार्गदर्शन दिया जा सकता है।

पहले दिन करना होगी पीटीएम

शुक्रवार को पहले दिन स्कूलों में पालक शिक्षक संघ की बैठक होगी। इसमें अभिभावकों से चर्चा कर उन्हें कोविड-19 की गाइड लाइन के पालन व सुरक्षा प्रबंध के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने के संबंंध में सहमति पर चर्चा होगी। इसके साथ ही सुचारू कक्षाएं लगना शुरू होगी।

गाइड लाइन में ये खास, जिलका पालन करना जरूरी

स्कूलाें में प्रार्थना, सामूहिक खेलकूद आदि पर रहेगी रोक। एसओपी मानते हुए सीमित संख्या में बच्चों काे आमंत्रित कर सकेंगे। बच्चे पालकों की सहमति से स्कूल जाएंगे। अनिवार्यता नहीं रहेगी।द्ध 9वीं, 11वीं के विद्यार्थियों का निर्णय प्राचार्य ले सकेंगे। जाे स्कूल नहीं आना चाहते वे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। शासकीय व निजी स्कूलों में शत-प्रतिशत स्टाफ मौजूद रहेगा। सामूहिक खेलकूद, स्वीमिंग पूल सहित अन्य गतिविधियों पर राेक रहेगी। बसाें सहित अन्य परिवहन के वाहनों काे सैनिटाइज किया जाएगा।

खाना खाने की इजाजत नहीं

कोविड काल में पहली बार नियमित 10वीं और 12वीं की कक्षाएं लगेंगी। कन्या उमावि जावद के प्राचार्य मुकेश जैन ने अपनी संस्थान के लिए पूरी गाइड लाइन जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि लंच की इजाजत नहीं होगी, इसलिए विद्यार्थी घर से ही खाना खाकर आएं।

^10वीं और 12वीं के नियमित स्कूल शुक्रवार से खुलेंगे, वहीं 9वीं और 11वीं की कक्षाओं के लिए संसाधन और क्षमता के आधार पर प्राचार्य को ही निर्णय लेना है। शासन ने गाइड लाइन जारी की है, जिसे सभी प्राचार्यों तक भेज दी है। -केएल बामनिया, प्रभारी, डीईओ, नीमच

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