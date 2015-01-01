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त्याेहार:रवि पुष्य आज, शनि पुष्य पर श्रेष्ठ मुहूर्त में बिकी 50 से ज्यादा बाइक, सोने-चांदी में भी रही ग्राहकी

नीमच3 घंटे पहले
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  • बाजार में छाई राैनक, दीवाली तक इसी तरह गुलजार रहेगा बाजार
  • ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी के अलावा गारमेंट्स व बर्तन की हुई खरीदारी

कोरोना संक्रमण के कारण सुस्त पड़े बाजार में शनिवार को रौनक नजर आई, पुष्य नक्षत्र से बाजार में आया बूम और अब दीवाली तक बाजार को गुलजार करता रहेगा। दीवाली से पहले पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र को खरीदारी के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। शनिवार को सुबह 8.15 बजे पुष्य नक्षत्र शुरू होते ही शहर के बाजारों में खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ लग गई। सराफा, रेडिमेट-कपड़ा, ऑटोमोबाइल, बर्तन बाजार में लोगों ने जमकर खरीदारी। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया ग्राहकी भी बढ़ी, पुष्य नक्षत्र का योग आज भी रहेगा। ऐसे में लोग रवि पुष्य नक्षत्र में भी खरीददारी करेंगे।
दीपावली पर्व के अब 6 दिन शेष रह गए है। ऐसे में त्योहारी खरीदारी में तेजी आई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिवार व रविवार को पुष्य नक्षत्र होने के कारण लोगों ने शनिवार को बाजार से जमकर खरीदारी की और यही रौनक आज भी रहेगी। सराफा बाजार से लेकर बर्तन बाजार व रेडिमेड कपड़ा व्यवसाय में उठाव देखने को मिला। इधर इलेक्ट्रानिक उपकरणों और वाहनों की खरीदारी भी हुई। लोगों ने इसके लिए विशेष रूप से बुकिंग करवाई थी और मुहूर्त में जाकर खरीदारी की। काेराेना संक्रमण के कारण लागू लॉकडाउन के बाद पहली बार बाजार में इतनी रौनक दिखी है। नवरात्रि में जरूर लोग आए, लेकिन बाजार में इतनी भीड़ व खरीददारी शनि पुष्य नक्षत्र के दिन देखने को मिली। पुष्य नक्षत्र के साथ ही दीप पर्व की खरीददारी शुरू हो जाती है। ऐसे में शनिवार को बाजार में एक ओर जहां ग्राहक मुहूर्त अनुसार दुकानों पर पहुंच रहे थे, वहीं दुकानदारों के चेहरे भी ग्राहकी देखकर खिले हुए थे। बाजार विशेषज्ञों की मानें तो अब दीवाली तक बाजार में गुलजार रहेगा।
धनतेरस पर व्यापार की बढ़ी उम्मीद, दुकानदारों के चेहरे भी ग्राहकी देखकर खिले

शनि पुष्य नक्षत्र पर शहर के बाजारों में खरीदारी के लिए जमकर लोग उमड़े। शाम तक जोरदार खरीदी से कारोबारियों के चेहरे खिल गए। आभूषण साथ लोगों ने बर्तन, कपड़ा-रेडिमेट, ऑटोमोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक खरीदी में जमकर उत्साह दिखाया। बाजार भी इस शुभ नक्षत्र को कैश कराने के लिए तैयार बैठा था।

रहा गुलजार सराफा बाजार
पुष्य नक्षत्र में सबसे अधिक खरीदारी वाहन और सोने-चांदी की होती है। हालांकि लोग वाहन धनतेरस पर भी खरीदते हैं लेकिन सोने-चांदी की खरीदारी के लिए पुष्य नक्षत्र को काफी लाभकारी माना जाता है। शनिवार को शहर सराफा दुकानों में अच्छी ग्राहकी देखने को मिली। ग्राहकों का सोने-चांदी के आभूषण और लक्ष्मी पूजन के लिए लक्ष्मी, गणेश और चांदी के सिक्के खरीदने में रूचि अधिक रही।

बर्तन-कपड़ा : पुष्य नक्षत्र योग के दिन कपड़ा-रेडीमेट, गिफ्ट, बर्तन और घरेलू सजावट के उत्पाद से जुड़ा कारोबार भी चमका। इस दौरान लोगों ने बर्तन में गरम खाना रखने के स्टील व तांबा के बर्तन सहित अन्य बर्तनों खरीदे। वहीं कपड़ों में नई-नई फैशन के कपड़े खरीदते हुए दिखाई दिए। महिलाओं ने भी लहंगा, साड़ी सहित नई फैशन के कपड़े खरीदे। इसके अलावा घरेलू सजावट, गिफ्ट की बिक्री भी खूब हुई।

रेसर बाइक पहली पसंद

पुष्य नक्षत्र पर शहर के ऑटोमोबाइल शोरूमों में 50से अधिक वाहन बिके। शो रूम पर बाइक खरीदने के लिए पहुंचे युवाओं की पहली पंसद रेसर बाइक रहीं। शो-रूम संचालकों का कहना है कि शनिवार की बिक्री और रविवार की बुकिंग देखकर धनतेरस पर अच्छा व्यापार होने की संभावना है।

आज भी होगी खरीदारी

इस बार पुष्य नक्षत्र दो दिन है। शनिवार सुबह 8.15 बजे प्रारंभ हुआ पुष्य नक्षत्र रविवार सुबह 9.12बजे तक रहेगा। पं. गोविंद उपाध्याय ने बताया रविवार को सूर्योदय के साथ पुष्य नक्षत्र रहने से इसे यह रवि पुष्य नक्षत्र होगा। ऐसे में रविवार काे भी दिनभर खरीदारी के लिए शुभ दिन रहेगा।

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