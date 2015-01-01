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अल्पसंख्यक समुदाय:छात्रवृत्ति आवेदन अब 30 तक आमंत्रित

नीमच3 घंटे पहले
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शैक्षणिक सत्र 2020-2021 में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं के लिए अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक, पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत भारत सरकार के पोर्टल पर विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आंमत्रित किए गए है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि को 30 नवंबर-2020 तक बढ़ाया गया है। जिन विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाइन अभी तक नहीं भरे है वे अब भर सकते है।

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