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दीपोत्सव पर्व:खाद्य विभाग टीम को देख दुकान से घर में छिपा ली मिठाई, सैंपल लिए

नीमच3 घंटे पहले
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दीपोत्सव पर्व पर मिलावटखोरी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य एवं औषधि विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी। शनिवार को जीरन में तीन दुकानों पर छापामार कार्रवाई की। एक मिठाई विक्रेता ने टीम आने की भनक लगते ही दुकान में रखी मिठाई को तपेलों में भरकर घर में रख दी थी। टीम को शंका होने पर घर की तलाशी ली। वहां से बर्फी व गुलाब जामुन के सैंपल लिए गए। सुपर मार्केट में सस्ती दर पर बेचे जा रहे देशी घी में मिलावट होने की शंका में सैंपल लिए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा ने बताया कि शनिवार शाम को जीरन में सदर बाजार स्थित होटल सुंदरम पर कार्रवाई की। संचालक सुंदरलाल पिता राजमल जैन की उपस्थिति में जांच की। यहां कारीगरों द्वारा ही मावा तैयार कर मिठाई बनाई जा रही थी। इसके सैंपल लिए गए। इसके बाद बस स्टैंड स्थित खतीजा कॉम्प्लेक्स स्थित रामदेव जोधपुर मिष्ठान भंडार पहुंचे। काउंटर पर मिठाई कम दिखी। संचालक जेथु पिता प्रतापसिंह राजपुरोहित की उपस्थिति में घर की तलाशी ली तो वहां तपेलों में बर्फी, गुलाब जामुन व अन्य सामग्री भरकर रखी थी। ताकि जांच से बच सके। टीम ने बर्फी व गुलाब जामुन के सैंपल लिए। सुपर मार्केट में हो रही थी ग्राहकों के साथ ठगी- खाद्य सुरक्षा अधिकारी मिश्रा ने बताया कि तीसरी कार्रवाई बस स्टैंड के पास चमन सुपर मार्केट पर की। संचालक सुशील पिता दिनेश पाराशर की उपस्थिति में जांच की। यहां तानिया टेग मार्क का देशी घी आधा किलो के पैक पर एमआरपी 260 रुपए प्रिंट था। जबकि ग्राहक को 180 रुपए में ही बेचा जा रहा था। मिलावट की शंका मे देशी घी के दो सैंपल लिए। तेज के पाऊच का वजन भी कम निकला- सुपर मार्केट में जांच के दौरान शंका होने पर स्वयं लाइट ब्रांड के सोया तेल के पाऊच का वजन किया इसमें 10-10 ग्राम तेल कम निकला इसी तरह 2 लीटर की कैन में 50 से 60 ग्राम तेल कम मिला। इस तरह ग्राहकों के साथ कम सामान देकर ठगी की जा रही थी।

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