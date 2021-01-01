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कार्रवाई:जोधपुर के तस्करों को 19 किलो अफीम देने जा रहे नीमच के सात लोग राजस्थान में गिरफ्तार

नीमच2 घंटे पहले
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जावद पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट की गलत कार्रवाई व राजस्थान के एक तस्कर को झूठे केस में फंसाने के बार पुलिस जवानों पर हुई कार्रवाई के बाद जिले में मादक पदार्थ तस्करों पर कार्रवाई थम सी गई है। इसी का फायदा उठाकर तस्कर जिले से अफीम, डोडाचूरा खरीदकर राजस्थान पहुंचा रहे हैं।

मंगलवार को राजस्थान के जोधपुर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाली जिले में नीमच जिले के सात तस्करों को गिरफ्तार किया। जो 19 किलो 440 ग्राम अफीम जोधपुर के तस्करों को देने जा रहे थे। तस्करी में उपयोग की जा रही दो कार भी जब्त की है। इनमें एक कार से तस्कर पायलेटिंग कर रहे थे।

एनसीबी जोधपुर जोनल डायरेक्टर उगमदान चारण ने बताया कि हमें मुखबिर से सूचना मिली कि मप्र के तस्कर अफीम की बड़ी सप्लाई देने जा रहे हैं। टीम गठित कर कार्रवाई के लिए भेजी। पाली जिले के देसूरी में उदयपुर पासिंग कार क्रमांक आरजे 27 सीसी 8152 तथा आरजे 27 सीके 1990 को रोका। इनमें सवार लोगों से पूछताछ की तथा कार की तलाशी लेने पर उसमें गुप्त स्थान बनाकर रखी

अफीम मिली। तौल करने पर वजन 19 किलो 440 ग्राम निकला। मौके से सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया। पुलिस की खामोशी से तस्कर सक्रिय- जावद पुलिस द्वारा एक किलो अफीम तस्करी में रेलवे ठेकेदार को षड्यंत्र पूर्वक फंसाने के मामले में पांच जवान निलंबित हुए थे।

दो टीआई को लाइन हाजिर कर दिया था। इसी मामले में तत्कालीन एसपी मनोज कुमार राय का तबादला हुआ। उनकी जगह इंदौर एसपी सूरज कुमार वर्मा ने पद संभाला। कुछ दिन बाद जावद थाने के दो जवानों ने राजस्थान के नागौर निवासी एक व्यक्ति को मादक पदार्थ तस्करी के झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हुए राशि की मांग की थी। इसकी शिकायत एसपी वर्मा के पास पहुंचते ही उन्होंने दोनों जवानों को निलंबित कर दिया था। इन दो कार्रवाई से जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा और मादक पदार्थ तस्करी की कार्रवाई दो महीने से पूरी तरह थमी हुई है। तस्कर इसी का फायदा उठाते हुए राजस्थान में माल सप्लाई कर रहे हैं।

इनको किया गिरफ्तार

प्रेमसिंह (37) छतरसिंह निवासी पिपलिया नाथवत, राजपालसिंह (33) जासलसिंह निवासी पिपलिया नाथावात, नेपालसिंह (28) मोहनसिंह निवासी पिपलिया नाथावत जिला नीमच, उदयसिंह (35) नरेंद्रसिंह निवासी छायन बोरदिया कलां, मनोहरसिंह (45) मदनसिंह निवासी लसूरी तंवर थाना नीमच सिटी, साजिद (30) रमजान खां वार्ड नंबर 19 यादव मंडी थाना नीमच कैंट तथा ललित कुमार (43) ईश्वरलाल वार्ड नंबर 12 निवासी नया बाजार बालाजी मंदिर के पास कोरी मोहल्ला थाना नीमच कैंट को गिरफ्तार किया। पूछताछ में इन्होंने जोधपुर के तस्करों के नाम बताए हैं जिन्हें अफीम देने जा रहे थे। ब्यूरो टीम द्वारा जोधपुर के तस्करों की तलाश की जा रही है।

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