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परेशानी:जिला अस्पताल की केबल आज होगी चार्ज, दो घंटे बंद रहेगी बिजली सप्लाई

नीमच2 घंटे पहले
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बिजली वितरण कंपनी द्वारा बस स्टैंड स्थित फीडर से जिला अस्पताल के उच्चदाब कनेक्शन के एमई को चार्ज किया जाएगा। इसके कारण सुबह दो घंटे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। शहर सहायक अभियंता ने बताया कि बघाना, रेलवे, नीमच सिटी, मैसी शोरूम, कीर्ति नगर, वाटर वर्क्स से जुड़े साकंबरी इंडस्ट्री, उदय विहार, पटवा कॉलोनी, आदित्य स्टेट, रावण रूंडी, बगीचा नंबर 13, सुंदरम गार्डन, जवाहर नगर, मीणा मोहल्ला, माधवगंज, जूना बाजार, रामपुरा दरवाजा, शांतिनगर आदि क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी।

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