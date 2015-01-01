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ट्रक अनियंत्रित:ट्रक पलटा तो भागा ड्राइवर, चने के बीच छिपाकर रखा 15 क्विंटल डोडाचूरा मिला

नीमच2 घंटे पहले
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  • सिंगोली थाना क्षेत्र के ग्राम ताल की घटना, ट्रक जब्त कर मामला दर्ज किया

बीती रात सिंगोली थाना क्षेत्र में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के तुरंत बाद मौके से चालक फरार हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची तो उनके होश उड़ गए। क्योंकि ट्रक में चने की फसल के बीच डोडाचूरा भी छिपा हुआ मिला। जिसे पुलिस ने ट्रक समेत जब्त कर लिया और अज्ञात आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जानकारी अनुसार गुरुवार रात 9 बजे करीब ट्रक क्रमांक आरजे 08 जीए 3979 ग्राम ताल के समीप अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे की सूचना पर तत्काल सिंगोली थाना प्रभारी आनंदसिंह आजाद टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जब तक ट्रक छोड़ चालक फरार हो गया। इस दौरान उन्होंने ट्रक की तलाशी ली तो 78 बोरों में 39 क्विंटल चना और 75 बोरों के बीच 15 क्विंटल डोडाचूरा भरा हुआ मिला। इसके बाद पुलिस ने ट्रक को क्रेन की मदद से उठाया और फिर से माल समेत जब्ती में लेकर थाने लेकर आ गए। ट्रक से कुछ दस्तावेज भी मिले है जिसकी पुष्टि की जा रही है। जिसके बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की। बताया जा रहा है कि उक्त ट्रक रतनगढ़ की ओर से राजस्थान की ओर जा रहा था।

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