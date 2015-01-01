पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

एक और मौका:कॉलेज में प्रवेश के लिए पांचवें चरण की शुरुआत 16 नवंबर से

नीमच3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में एक साथ चलेगा आठ दिनी चरण

कॉलेजों में खाली सीटों पर प्रवेश के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने वंचित विद्यार्थियों को मौका देने के लिए कॉलेज लेवल काउंसिलिंग का अतिरिक्त चरण शुरू करने की घोषणा की है। स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए आठ दिन चरण एक साथ चलेगा। इसके लिए संबंधित प्राचार्य नियमानुसार मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के अपर आयुक्त चंद्रशेखर पालिम्बे ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। इसमें शासकीय, अनुदान प्राप्त, निजी महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम व स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए समय-सारणी जारी की। इसमें 16 से 23 सितंबर तक पांच चरण पूरा होगा। 16 नवंबर को कॉलेजों में पाठ्यक्रमवार खाली सीटों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। 16 से 20 नवंबर तक विद्यार्थी पंजीयन करवा सकेंगे। 18 से 21 नवंबर तक आवेदन पत्रों व दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी कॉलेज में स्थापित हेल्प सेंटर पर कराना अनिवार्य होगा। 23 नवंबर तक कॉलेज, पाठ्यक्रम, विषय समूह का निर्धारित प्रारूप में अलग-अलग कॉलेज में विकल्प दे सकेंगे। 18 से 23 नवंबर तक कॉलेज द्वारा प्रतिदिन मेरिट सूची का प्रकाशन किया जाएगा। विद्यार्थी को आवंटित कॉलेज में पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फीस जमा कर प्रवेश ले सकेंे। 16 से 23 नवंबर तक ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त कॉलेज, संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा। एनसीटीई के पाठ्यक्रमों में प्रवेश का तीसरा चरण 16 से- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के पाठ्यक्रम बीएड, एमएड, बीपीएड, व बीएड एमएड, (एकीकृत तीन वर्षीय) तथा बीएबीएड, बीएससीबीएड, बीएलएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग का तीसरा अतिरिक्त चरण 16 से 30 नवंबर तक चलेगा। इसमें 16 नवंबर को रिक्त सीटों का पोर्टल पर प्रकाशन होगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें