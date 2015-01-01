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छमाही परीक्षा:स्कूलों के विद्यार्थियों ने कोरोना काल में पहली बार दी परीक्षा, पुस्तकों की मदद से हल करे प्रश्न-पत्र

नीमच2 घंटे पहले
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  • कक्षा 9वीं से 12वी तक के 23 हजार 887 में से पहले दिन 22688 ने दिया रिविजन टेस्ट

कॉलेजों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी छमाही परीक्षा के रूप में ओपन बुक प्रणाली के माध्यम से रिवीजन टेस्ट शुरू हो गए है। किसी ने घर पर रहकर तो किसी ने स्कूल में पहुंचकर प्रश्न पत्र हल किया। पहले दिन जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पंजीकृत 23 हजार 887 में से करीब 22688 ने यह परीक्षा दी। जिसमें सभी ने पुस्तकों की मदद से प्रश्नों के उत्तर लिखे। यह तरीका कई विद्यार्थियों को पसंद आया तो किसी को काफी मुश्किल भी लगा। शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में जारी टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक के रिवीजन टेस्ट शुक्रवार से शुरू हो गए। कोरोना काल के बाद यह पहला अवसर है जिसमें कि बच्चों के रिवीजन टेस्ट हो रहे हैं। कोरोना काल से पहले संचालित होने वाली कक्षाओं में त्रैमासिक रिवीजन टेस्ट भी हुआ करते थे लेकिन कोरोना कॉल आने से यह व्यवस्था बदलती हुई दिख रही हैं। 20 से 26 नवंबर तक टेस्ट होंगे। परीक्षा के लिए विभाग द्वारा विद्यार्थियों को उनके व्हाट्सएप नंबर पर पेपर एक दिन पहले मुहैया करवाए। जिन विद्यार्थियों के पास मोबाइल व्हाट्सएप की सुविधा नहीं है उन विद्यार्थियों को शिक्षकों द्वारा चिन्हित कर पहुंचाए। पहले दिन इसमें जिले के अधिकांश विद्यार्थियों ने भाग लिया। वे सभी स्कूलों से उत्तरपुस्तिका व प्रश्नपत्र ले गए और फिर उसे हल भी किया। उत्तर लिखने के बाद सभी ने संबंधित स्कूल में उत्तर पुस्तिका जमा की। जिला शिक्षा अधिकारी केएल बामनिया ने बताया रिवीजन टेस्ट 20 से 26 नवंबर तक चलेंगे। इस दौरान पूर्णा की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के बाद से ही स्कूली इन विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। साथ ही लगातार शिक्षकों की ट्रेनिंग भी जारी है। प्रतिदिन शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों से संपर्क किया जा रहा है।

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