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बिजली वितरण कंपनी:आधे से अधिक शहर में आज चार घंटे बंद रहेगी बिजली

नीमच3 घंटे पहले
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बिजली वितरण कंपनी द्वारा रविवार को 33/11 केवीए सीआरपीएफ उपकेंद्र पर मेंटेनेंस किया जाएगा। इससे जुड़े सात फीडर से चार घंटे बिजली बंद रहेगी। इस कारण शहर का आधे से अधिक क्षेत्र प्रभावित होंगे। सहायक अभियंता शहर ने बताया कि सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक टॉउन-1, 2, 3 अल्कोलाइड, झांझरवाड़ा, संजीवनी कलेक्ट्रेट फीडर से जुड़े नारकोटिक्स ऑफिस, कलेक्टर निवास, ऑफिसर्स कॉलोनी, बंगला नंबर 60, दशहरा मैदान, राजस्व कॉलोनी, कॉन्वेंट स्कूल, दूरदर्शन केंद्र, मूलचंद मार्ग, नारकोटिक्स कॉलोनी, शिक्षक कॉलोनी, विकास नगर 14/3, हुड़को कॉलोनी, विकास नगर 14/2, झूलेलाल मंदिर, जवाहर नगर, ग्वाल टोली, स्कीम नंबर 24, जायसवाल बंगले आसपास, रिसाला मसजिद, शिक्षक कॉलोनी, सिंधी कॉलोनी, हाट मैदान, वीर पार्क रोड, कमल चौक, फव्वारा चौक, 40 नंबर से टैगोर मार्ग, जैन भवन रोड, टेलीफोन एक्सचेंज, बंगला नंबर 18,19 एवं 40, लायंस पार्क, विजय टॉकिज, दशहरा मैदान, मूलचंद मार्ग, खारी कुआं, कृष्णा नगर, सिद्धि विनायक कॉलोनी, दुर्गा ऑइल मिल, स्टेडियम, बंगला नंबर 5, मंडी प्रांगण, बंगला नंबर 60, स्वीमिंग पूल, रेलवे फाटक, स्टेशन रोड, चमड़ा कारखाना, फ्रेंड्स कॉलोनी, गोमाबाई, संजीवनी कॉलोनी, कलेक्टर कार्यालय, उत्कृष्ट स्कूल, स्कीम नंबर 34, 36, बोहरा कॉलोनी, चौपड़ा कॉलोनी, नरूला हॉस्पिटल आदि क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी।

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