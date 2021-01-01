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आयोजन:संगिनी स्टार ग्रुप की महिलाओं ने मनाया हल्दी कुमकुम

नीमच2 घंटे पहले
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विकास नगर संगिनी स्टार ग्रुप की महिलाओं ने बुधवार दोपहर को सीआरपीएफ रोड स्थित होटल परिसर में संक्रांति मिलन व हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम किया। ग्रुप की महिलाओं ने एक-दूसरे को कुमकुम लगाया। इंदू सोनी, योगिता शर्मा, ज्योति पंजवानी ने सभी को सुहाग का सामान दिया। शिखा सोनी, मधु अग्रवाल, अर्चना जोशी, रजनी जाजू, राणा मेडम, नीता तुगनावत आदि उपस्थित थी।

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