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जीवनलीला समाप्त:अज्ञात कारणों के चलते युवक ने लगाई फांसी

नीमच4 घंटे पहले
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आलोरी चौराहा रतनगढ़ निवासी एक युवक ने गुरुवार दोपहर अज्ञात कारणों के चलते अपने ही घर में फांसी लगाकर जीवनलीला समाप्त कर ली। जानकारी अनुसार लोकेश (30) पिता हीरालाल माली अपने ही घर की छत पर लगी लोहे की कड़ी से रस्सी के फंदे पर लटका मिला। सूचना पर एएसआई एम.एल. सिंगाड़ मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव का पंचनामा तैयार कर फंदे से उतार उसे पीएम के लिए सिंगोली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां से पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा हैं कि घटना के समय मृतक घर पर अकेला ही था। वहीं सभी परिजन खेती के कार्य के लिए गए हुए थे।

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