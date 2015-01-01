पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

गुर्जर आंदोलन:रास्ता बदलकर चलाईं 13 ट्रेनें

रतलामएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • राजधानी और अगस्त क्रांति का भी रेलवे ने बदला रूट

गुर्जर आंदोलन के कारण शनिवार को रेलवे को 13 ट्रेन का रास्ता बदलना पड़ा। इनमें राजधानी और अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल हैं। इसी प्रकार माल-गाड़ियों को भी रेलवे को रास्ता बदलकर चलाना पड़ रहा है।

मार्ग परिवर्तित कर चल रही हैं यह गाड़ियां

02952 नई दिल्ली-मुंबई सेंट्रल - वाया मथुरा-झांसी-बीना-संत हिरदाराम नगर-नागदा 02954 निजामउद्दीन-मुंबई सेंट्रल - वाया मथुरा-झांसी-बीना-संत हिरदाराम नगर-नागदा 02963 निजामउद्दीन-उदयपुर - वाया-जयपुर-अजमेर-चंदेरिया 02284 निजामउद्दीन-एर्नाकुलम - वाया मथुरा-झांसी-बीना- संत हिरदाराम नगर-नागदा 02416 नई दिल्ली-इंदौर - वाया रेवाड़ी-जयपुर-सवाई माधोपुर 09048 निजामउद्दीन-बांद्रा टर्मिनस - वाया मथुरा-झांसी-बीना- संत हिरदाराम नगर-नागदा 02904 अमृतसर-मुंबई सेंट्रल - वाया मथुरा- बीना-संत हिरदाराम नगर-नागदा 02951 मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली राजधानी - वाया नागदा-संत हिरदाराम नगर-बीना-मथुरा 02953 मुंबई सेंट्रल-निजामउद्दीन अगस्त क्रांति- वाया नागदा-संतहिरदाराम-बीना-झांसी-मथुरा 02903 मुंबई सेंट्रल-अमृतसर-वाया नागदा-संत हिरदाराम नगर-बीना-मथुरा 02964 उदयपुर- निजामउद्दीन- वाया चंदेरिया-जयपुर-दिल्ली 02415 इंदौर-नई दिल्ली - वाया सवाई माधोपुर-जयपुर-रेवाड़ी 09039 बांद्रा टर्मिनस-मुजफ्फरपुर - वाया सवाई माधोपुर-जयपुर-रेवाड़ी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें