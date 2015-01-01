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काेराेना:काेराेना से 2 माैत, जिले में 54 नए पाॅजिटिव भी सामने आए

रतलामएक घंटा पहले
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  • संक्रमण बढ़ा कोरोना से अब तक 64 मौतें

शुक्रवार काे काेराेना से दाे लाेगाें की माैत का मामला सामने आया। सुताराें का वास निवासी 73 वर्षीय माेहसीन व लक्कड़पीठा निवासी 66 वर्षीय यशवंत साेनी ने दम ताेड़ दिया। इधर, 54 नए संक्रमित भी सामने आए हैं। जिले में अब तक काेराेना से कुल 64 माैत हाे चुकी है। आंकड़ा 2852, इन इलाकाें में मिले पाॅजिटिव- जिले में शुक्रवार काे 54 पाॅजिटिव मिले। कुल संक्रमिताें की संख्या 2852 हाे गई है। पीएंडटी काॅलाेनी, इंद्रा नगर, गीता मंदिर राेड, सुताराें का वास, लाेहार राेड, लक्ष्मी नगर, रेलवे काॅलाेनी, टीचर्स काॅलाेनी नामली, लक्कड़पीठा, जड़वासा खुर्द, कनेरी पुलिस लाइन, नागरवास, महावीर नगर, अलकापुरी, धराड़ बिलपांक, महेश नगर, काटजू नगर,जवाहर नगर, डाेंगरा नगर सहित अन्य क्षेत्रों में संक्रमित मिले।

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