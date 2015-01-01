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त्योहार में बढ़ी भीड़:लोकेंद्र टॉकीज से कसारा बाजार तक पहुंचने में लग रहे 20 मिनट

रतलामएक घंटा पहले
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  • नौलाईपुरा और घास बाजार में बड़े वाहन का प्रवेश रोका

दीपावली में अब सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए हैं। खरीदारी का दौर शुरू हो चुका है, बाजार में आलम ऐसा है कि वाहन एक दूसरे से उलझने लगे हैं। लोकेंद्र टॉकीज से कसारा बाजार तक का रास्ता सिर्फ 6 मिनट का है, लेकिन 1.2 किमी की दूरी को तय करने में 20 मिनट से ज्यादा का वक्त लग रहा है। इधर, अब पुलिस भी ट्रैफिक प्लान पर मशक्कत करने में जुट गई है। बाजार के प्रमुख इलाकों में ट्रैफिक काबू से बाहर हो चुका है। कारण है त्योहारी खरीदारी के लिए लोगों का पहुंचना। प्रमुख बाजार में तो लोगों को पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही है, ऐसे में अन्य दुकान के बाहर वाहन रखने को लेकर विवाद की स्थिति भी बन रही। गुरुवार को नौलाईपुरा में बड़े वाहनों को प्रवेश नहीं दिया गया, वहीं, घास बाजार में भी बड़े वाहनों पर रोक रही, बावजूद छोटे वाहन भी आपस में उलझ रहे थे। शहर के इन इलाकों में परेशानी- धानमंडी, शहरसराय, नाहरपुरा, रानीजी का मंदिर, तोपखाना, चांदनीचौक, गणेशदेवरी, त्रिपोलिया गेट, माणकचौक आदि।

बाजार में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ये है जरूरी

नो व्हीकल जोन : लक्ष्मी मंदिर क्षेत्र, भुट्टा बाजार, बड़ा गोपाल मंदिर, डालू मोदी बाजार, न्यू क्लॉथ मार्केट, गणेश देवरी पर नो व्हीकल जोन होना जरूरी। परेशानी नहीं होने से ग्राहकी भी बढ़ेंगे।

बड़े वाहन : धानमंडी, चौमुखीपुल, तोपखाना, रानीजी का मंदिर, गणेश देवरी में चार पहिया या बड़े वाहनों का समय रात में सख्ती से तय हो। इससे व्यापारियों को भी नुकसान नहीं, लोगाें को भी परेशानी नहीं।

पार्किंग : पिछले साल 10 स्थानों पर वाहन पार्किंग एरिया बनाए गए थे। इस साल भी पार्किंग जल्द तय हो।

2019 में धनतेरस से एक दिन पहले लागू हुआ प्लान

प्रमुख बाजारों में ट्रैफिक प्लान लागू करने का सही समय है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब लगातार भीड़ बढ़ेगी। पिछले साल धनतेरस से एक दिन पहले ट्रैफिक प्लान लागू किया गया था। जबकि, धनतेरस से दीपावली यानी तीन दिन भीड़ रहती है, इसके बाद भीड़ घटती है।

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