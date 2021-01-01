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पल्स पोलियो अभियान:25 साल पहले जिस विशाखा मारूल को दवा दी थी, उन्हीं का सम्मान करने के बाद हुई... अभियान की शुरुआत

रतलाम2 घंटे पहले
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जिले में रविवार से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई। इस साल ये अभियान खास है, क्योंकि 25वें साल पोलियोरोधी दवा पिलाई जा रही है। ऐसे में बाल चिकित्सालय में भी खास अंदाज में इसकी शुरुआत हुर्इ। 25 साल पहले यानी सन् 1995 में विशाखा पिता संजीव मारूल को दवा पिलाई गई थी। उन्हें अभियान में बुलाया गया, उनका सम्मान करने के बाद अन्य बच्चों को दवा दी। विशाखा अभी बी फॉर्मेसी की पढ़ाई कर रही है। विशाखा ने सभी बच्चों को दवा पिलाने की अपील की। बाल चिकित्सालय में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कलेक्टर गोपालचंद्र डाड, एसपी गौरव तिवारी, सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे, डॉ. वर्षा कुरील ने की। कार्यक्रम में पहली दवा 3 साल के सूफियान को पिलाई गई। कार्यक्रम में 25 साल से पल्स पोलियो अभियान में सेवा दे रहे सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. वर्षा कुरील, एएनएम संगीता आचार्य, एलएचवी सुशीला सोलंकी, एएनएम राजेश्‍वरी डोडियार, एलएचवी पुष्‍पा दडिंग, एमपीएस नईम खान का पुष्‍पमाला पहनाकर स्‍वागत किया। रविवार को केंद्रों पर दवा पिलाई गई। अब 1 और 2 फरवरी को दवा से वंचित बच्‍चों को घर-घर जाकर पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी।

शीतला माता मंदिर पर दी दवाई

नामली | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बस स्टैंड, शीतला माता मंदिर के बूथों पर पोलियो रोधी दवा दी गई। सोमवार, मंगलवार को घर-घर जाकर दवा दी जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लवीना दीपक गोस्वामी को आशा कार्यकर्ता चंदा परमार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पवन कसेरा ने दवाई पिलाकर शुरुआत की। राजेश मंडलोई ने बताया कि बस स्टैंड बूथ पर स्वास्थ्यकर्मी हरीश भाई ने आदिवासी बालक को दवा दी।

अभियान की सिल्वर जुबली मनाई

रावटी | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अभियान की सिल्वर जुबली मनाई। शुरुआत 35 साल सेवा दे चुके सेवानिवृत्त मेडिकल ऑफिसर डॉ. बीएल मांगरिया की मौजूदगी में सुशीला सक्सेना, मदनलाल डाबी से करवाया। ऐसे युवा जिनकी आयु अब 25 साल हो चुकी है, उन्हें रावटी स्वास्थ्य केंद्र से खुराक दी गई थी, उनका सम्मान किया। ऐसे युवा निशु लखारा, शिखा लखारा, फाल्गुनी निगम, संजू गरवाल का सम्मान हुआ।

बच्चों को दी पोलियाे रोधी दवा

आंबा | बच्चों को पोलियाे रोधी दवा पिलाई गई। गांव के तीनों केंद्रों में 0 से 5 साल के बच्चों को दवा दी। आशा कार्यकर्ता सीमा परमार, रेखा विश्वकर्मा, मंजू तंवर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गंगा परिहार, साहिका, सपना परिहार, कांता खराड़ी मौजूद थे। मलवासा में पिलाई पोलियाे रोधी दवा : मलवासा | गांव मलवासा के उपस्वास्थ्य केंद्र में एएनएम मंगला ठाकुर ने पोलियो रोधी दवा पिलाई। सरपंच रुस्तम पटेल मौजूद थे।

शासकीय बुनियादी स्कूल में बच्चों को दवा पिलाई

भास्कर संवाददाता | सैलाना क्षेत्र में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। सैलाना स्थित शासकीय बुनियादी स्कूल परिसर में 0 से 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाई गई। शुरुआत विधायक हर्ष विजय गेहलोत ने की। पोलियोरोधी दवा नगर परिषद अध्यक्ष नम्रता सिंह राठौर, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष जगदीश पाटीदार, अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह राठौर व मुख्य नगर परिषद अधिकारी जेपी गुहा, खंड चिकित्सा अधिकारी डाॅ. शैलेष डांगे की मौजूदगी में पिलाई। इधर, एकलव्य काॅलोनी में पूर्व विधायक संगीता चारेल ने दवा पिलाई।

90 बच्चों को पिलाई पोलियाे रोधी दवा

भास्कर संवाददाता | सरवन पोलियो मुक्त भारत अभियान के तहत अंचल के गांव कुंडा में स्वास्थ्यकर्मियों ने पोलियो की दवाई पिलाई। 113 मकानों में स्वास्थ्य टीम पहुंची, 90 बच्चों को दवा दी। टीम में एएनएम संगीता खराड़ी, रंजना कटारा, आशा कार्यकर्ता रामी मेरात, पुष्पा खराड़ी आदि शामिल थे।

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