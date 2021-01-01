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रेलवे:मंडल के बजट में 40% की कटौती; 2020 में 637 करोड़, 2021 में सिर्फ 388 करोड़ ही मिले

रतलाम3 घंटे पहले
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फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो।
  • रतलाम-नीमच दोहरीकरण के लिए दूसरे साल भी 1000 का लालीपॉप फंड

कोरोना के बाद बजट में पिछले साल के मुकाबले 40 प्रतिशत कटौती से मंडल को जोरदार झटका लगा है। 2020 में मंडल को लगभग 637 करोड़ रुपए का फंड मिला था। इस बार यह आंकड़ा बमुश्किल 388 करोड़ तक ही पहुंचा है। इसमें भी 2018-19 में मंजूर हुए 133 किमी लंबे रतलाम-नीमच रेल लाइन दोहरीकरण के लिए लगातार दूसरे साल लालीपॉप फंड के रूप में सिर्फ 1000 रुपए, जबकि नीमच-चित्तौड़गढ़ दोहरीकरण के लिए 83 करोड़ रुपए मिले हैं।

संसद पटल पर जाने से पहले ही लिक हो गई पिंक बुक

डिटेल बजट वाली पिंक बुक को लेकर बुधवार को पूरे जोन में हलचल मची रही। दरअसल यह पिंक बुक संसद पटल पर पेश होने के बाद सार्वजनिक होना थी लेकिन इससे पहले ही लीक हो गई। यही वजह रही कि बुधवार को मुंबई मुख्यालय इसे नकारता रहा। डीआरएम विनीत गुप्ता ने बताया कि पिंक बुक संसद पटल पेश होने के बाद जारी होना है। उसके पहले मंगलवार रात ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इसमें बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होगा।

इसके लिए भी मिला बजट- रतलाम यार्ड रिमॉडलिंग, तीन स्टेशन पर अतिरिक्त लूप लाइन, बोरड़ी-दाहोद-धमारड़ा स्टेशन ब्लॉक सिग्नल प्रणाली का बदलाव, 5 समपार फाटकों पर टूलेन सड़क पूल तथा 17 फाटकों पर ऊपरी और अंडरब्रिज।

रतलाम मंडल को ये मिला

नई रेल लाइन - इंदौर-दाहोद (200.97 किमी) 20 करोड़

नीमच-बड़ी सादड़ी ( 48 किमी) 1000 रुपए

आमान परिवर्तन - रतलाम-महू-खंडवा-अकोला 265 करोड़

दोहरीकरण - नीमच-चित्तौड़गढ़ 83 करोड़

इंदौर-देवास-उज्जैन1000 रुपए

रतलाम-नीमच 1000 रुपए

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