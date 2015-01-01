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कंटेनर में वध:कंटेनर में वध के लिए ले जा रहे 47 केड़ों को कराया मुक्त

रतलामएक घंटा पहले
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  • तीन आरोपी गिरफ्तार, ड्राइवर मौके से फरार

कंटेनर में वध के लिए ले जाए जा रहे 47 केड़ों को पुलिस ने मुक्त करवाया। पुलिस ने तीन लोगों को पकड़ लिया, जबकि ड्राइवर भाग गया। आरोपी केड़ों को राजस्थान से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। पुलिस कंट्रोल रूम से नामली पुलिस को सूचना मिली कि महाराष्ट्र की ओर से एक कंटेनर में केड़ों को वध के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने पंचेड़ फंटे पर नाकाबंदी कर कंटेनर को रोका। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसमें भरे केड़ों को आजाद किया। आजाद किए केड़ों को गोशाला में भिजवाया। एसआई प्रहलाद डिंडोर ने बताया केड़ों को राजस्थान के इस्लामाबाद नगर से महाराष्ट्र वध के लिए ले जाया जा रहा था। इस प्रकरण में साजिद खान पिता बहादुर खान बंजारा, मेहमूद हुसैन पिता अली हुसैन, अब्दुल रशीद को गिरफ्तार किया, जबकि ड्राइवर मुश्ताक मौके से भाग गया। आरोपी साजिद खान और मेहमूद कंटेनर के पीछे और अब्दुल रशीद आगे बैठा हुआ था। उन्होंने बताया आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है उन्हें शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

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