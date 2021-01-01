पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Ratlam
  • 53 Thousand Rupees On The Promise Of Opening A Lottery Of 25 Lakhs On Mobile. Victims Reached The Police Station

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ठगी:मोबाइल पर 25 लाख की लॉटरी खुलने का झांसा देकर 53 हजार रु. हड़पे, थाने पहुंचा पीड़ित

रतलाम3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • टैक्स के रूप में राशि देने का झांसा दिया था
  • फरियादी ने रुपए के लालच में दो बार दी राशि

आए दिन मोबाइल पर लाखों रुपए की लॉटरी खुलने का झांसा देकर टैक्स के रूप में राशि डाले जाने के मामले सामने आते रहते हैं। कई बार समाचार पत्रों में जानकारी छपने व पुलिस विभाग द्वारा सचेत करने के बाद भी लोग इन लॉटरी का झांसा देने वाले के चक्कर में आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला बिरमावल क्षेत्र का आया है।

बिरमावल निवासी मुन्नालाल पाटीदार के मोबाइल पर आकाश वर्मा निवासी ब्रांदा मुंबई का फोन आया। उसने शंकरलाल को 25 लाख रुपए की लॉटरी खुलने की बात कहते हुए टैक्स के रूप में राशि खाते में डालने को कही। उसने पाटीदार से यह भी कहा कि यह जानकारी किसी ओर को मत देना। झांसे में आए पाटीदार ने 30 और 31 जनवरी को 53 हजार 680 रुपए खाते में डाल दिए। इसके बाद भी वह और राशि की मांग कर रहा था। इस पर पाटीदार को लग गया कि वह धोखे का शिकार हो गया है। शिकायत लेकर वह चौकी पर गया। चौकी प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि शंकरलाल पाटीदार की शिकायत पर आकाश वर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser