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कोरोना:बिना मास्क के घर से निकलने वाले 66 लोगों पर की कार्रवाई

रतलाम3 घंटे पहले
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कोरोना से प्रभावित लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हम सभी को सुरक्षित रहने के साथ ही दूसरों को भी सुरक्षित रखने के लिए जागरूक करना होगा। शासन द्वारा गाइडलाइन जारी करने के बाद भी लोग बिना मास्क के घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में शुक्रवार को नगर परिषद व पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। टीम ने 66 लोगों को बिना मास्क के घूमते हुए पकड़ा। उन्हें समझाइश देने के साथ ही उनसे 6600 रुपए का जुर्माना भी वसूला। टीम ने जुर्माना वसूलने के साथ ही उन्हें मास्क भी दिए। साथ ही बिना मास्क के नहीं निकलने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी।

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