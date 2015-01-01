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  • After 499 Years On Deep Festival, A Rare Combination Of Planets, Roop Chaudas And Diwali Will Be Celebrated On The Same Day

चित्रा नक्षत्र का योग:दीप पर्व पर 499 साल बाद बन रहा है ग्रहों का दुर्लभ संयोग, रूप चौदस व दीवाली एक ही दिन मनाई जाएगी

रतलामएक घंटा पहले
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  • सर्वार्थसिद्धि योग में मां लक्ष्मी के पूजन से पुण्य में अनन्य वृद्धि होगी, अनाज व चांदी की खरीदी भी शुभ फल देगी

दीपोत्सव इस मर्तबा 5 दिन के स्थान पर 4 दिन का होगा। रूप चौदस व दीपावली एक दिन मनाई जाएगी। धनतेरस भी दीपावली के 1 दिन पहले 13 नवंबर की रहेगी। 15 नवंबर को पड़वा और 16 नवंबर की भाई दूज मनाई जाएगी। गुरु ग्रह अपने स्व राशि धनु और शनि अपने स्व राशि मकर में रहेगा, जबकि शुक्र ग्रह कन्या राशि में रहेगा व तुला राशि में बुद्धादित्य योग भी निर्मित हो रहा है। बताया जा रहा है दीपावली पर इस प्रकार ग्रहों का यह दुर्लभ संयोग 2020 से पहले 1521 में बना था। ऐसे में यह संयोग 499 साल बाद बन रहा है। 13 नवंबर को चित्रा नक्षत्र के तहत धनतेरस पर खरीदारी के शुभ मुहूर्त शुभ योग निर्मित हो रहे हैं। इस दिन स्थिर कुंभ लग्न दोपहर 1.5 से 2.38 व शाम 5.48 से 7.46 तक वृषभ स्थिर लग्न रहेगा। इस बीच पुस्तक, बहीखाता, व्यापार संबंधी सामग्री, लेखिनी, कॉपी-किताब, जड़ी-बूटी, औषधि, अनाज, चांदी के पात्र, बर्तन, भगवान की प्रतिमा इत्यादि की खरीदारी करना अत्यंत सुखदायी रहेगा। 14 नवंबर को दीपावली के दिन सूर्योदय 6.43 से रात्रि 8.08 तक सर्वार्थसिद्धि योग की युक्ति निर्मित हो रही है। दीपावली पर संपूर्ण दिन इस प्रकार की सर्वार्थसिद्धि की युक्ति मां लक्ष्मी पूजन के पुण्य में अनन्य वृद्धि के साथ ही इस दिन किए दान सहित मिट्टी के सामान, जल पात्र, पर्दे, वस्त्र आभूषण की खरीदारी सोने व चांदी के सामान रसोई में उपयोग होने वाले बर्तन, गहने चांदी के सिक्के इत्यादि की खरीदारी करने से घर में समृद्धि सम्पन्नता का स्थायी वास होता है। डॉ. विष्णु कुमार शर्मा शास्त्री द्वारा निर्मित श्री सिद्धविजय पंचांग के तहत प्रतिवर्ष की तरह आने वाली धनतेरस रूप चतुर्दशी व दीपावली का पर्व इस बार क्रमशः न आकर रूप चतुर्दशी के दिन ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। 2 दिन में ही तीनों पर्व एक साथ मनाए जाएंगे। 13 नवंबर को चतुर्दशी तिथि शाम 6 बजे से आरंभ हो रही है, जो अगले दिन 14 को शनिवार को दोपहर 2.15 तक रहेगी। 2.17 के बाद अमावस्या तिथि का आरंभ हो रहा है, जो अगले दिन 15 नवंबर को सुबह 10.38 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में 14 नवंबर को ही रूप चतुर्दशी और रात में अमावस्या विद्यमान होने के चलते उसी दिन दीपावली दीपोत्सव पर्व मनाना शास्त्रसम्मत है।

इस दिन भी बन रहे हैं सर्वार्थसिद्धि योग

6 नवंबर को सूर्योदय के बाद 6.47 से मध्य रात्रि तक सर्वार्थसिद्धि योग निर्मित हो रहा है। इस बार संपूर्ण दिन इस सर्वार्थसिद्धि योग के तहत जातक पर्दे, बेडशीट, नए कपड़े, घर की सजावट संबंधी सामग्री, फर्नीचर आदि की खरीदारी सर्वार्थसिद्धि में करना लाभप्रद रहेगा। 8 नवंबर को रवि पुष्य नक्षत्र की संयुक्त युक्ति निर्मित हो रही है। जातक घर में मशीनरी सोने की श्रृंगार संबंधी सामग्री, पूजन सामग्री, जल पात्र, रसोई संबंधी सामग्री, स्वर्ण आभूषण, अनाज, इत्यादि की खरीदारी करना समृद्धि और वैभव युक्त रहेगा। 11 नवंबर को रमा एकादशी पर घर में पुस्तक, श्रृंगार संबंधी सामग्री, पूजन संबंधी पात्र, इलेक्ट्रिक सामान, साड़ी कपड़े, औजार, गमले पौधे की खरीदारी करना लाभप्रद रहेगा।

13 को धनतेरस व 14 दीपावली पर्व मनाना उचित है- ^कुछ पंचांग निर्माणकर्ताओं ने धनतेरस का पर्व 12 नवंबर को मनाने पर जोर दिया है। उसी प्रकार अधिकांश पंचांग निर्माणकर्ताओं ने धनतेरस का पर्व 13 नवंबर को बनाने को कहा है। 12 नवंबर को त्रयोदशी तिथि का आरंभ रात में 9.31 पर हो रहा है व अगले दिन 13 नवंबर को त्रयोदशी तिथि संपूर्ण दिन विद्यमान रहते हुए शाम 6 बजे समाप्त होगी। ऐसी स्थिति में धनतेरस का पर्व पूजन 13 नवंबर और 14 नवंबर को दीपावली पर्व को ही मनाना उचित रहेगा। - संजय शिवशंकर दवे, ज्योतिषाचार्य

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