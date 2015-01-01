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धोखाधड़ी:शादी के एक माह बाद पेटदर्द हुआ तो डॉक्टर को दिखाया, नसबंदी मिली

रतलाम3 घंटे पहले
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  • धोखाधड़ी का शिकार हुए युवक ने पुलिस से की शिकायत, जांच शुरू

एक युवक ने दो महिलाओं के खिलाफ सिटी थाने में शिकायत की है। उसने बताया कि एक विवाहित युवती ने खुद को अविवाहित बताकर मुझसे शादी की। महीनेभर साथ रही। फिर पेट दर्द हुआ और डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला कि उसने नसबंदी करवा रखी है। इससे स्पष्ट हो गया कि वह पहले से शादीशुदा है। फिर दुल्हन व उसकी साथी रिश्तेदार महिला ने हमें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और भाग गए। पुलिस ने जांच शुरू की है। नगर के चौपाटी रोड निवासी दीपक जैन ने सिटी थाने में दिए आवेदन में बताया कि राजस्थान निवासी खुशबू और उसकी मौसी कुसुम ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। दीपक ने बताया कि इन दोनों महिलाओं ने मुझे गलत जानकारी दी कि खुशबू अविवाहित है। फिर समाज के 10 लोगों की मौजूदगी में 8 जून 2020 को खुशबू ने मेरे साथ हिंदू विधि से शादी की। महीनेभर हमारे साथ रही और फिर भीलवाड़ा में मेरी बहन के वहां मिलने गई। कुछ दिनों बाद उसे पेटदर्द हुआ और चेकअप करवाया तो पता चला कि खुशबू ने तो नसबंदी करवा रखी है। पूछताछ करना चाही तो दोनों ने मिलकर हमें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। फिर दोनों बिना बताए कहीं चली गईं। शादी के दौरान जो ज्वैलरी दी थी, वह भी लेकर गई हैं। अब फोन भी रिसीव नहीं कर रही है। हमने पड़ताल की तो पता चला कि इनका पूर्व पति है। जिससे तीन बच्चे हैं लेकिन उन्हें छोड़कर इसने यह झूठी शादी का ड्रामा किया। ऐसा और भी लोगों के साथ हुआ होगा इसलिए मामले की जांच करें और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। सीएसपी प्रदीपसिंह राणावत ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। आवेदन के आधार पर जांच की जा रही है। यदि महिलाएं गलत हुईं तो कार्रवाई की जाएगी। और भी कोई इसमें जिम्मेदार होगा तो आरोपी बनाएंगे।

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