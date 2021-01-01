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वारदात:अपहरण के बाद विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया

रतलामएक घंटा पहले
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नामली थाना क्षेत्र एक गांव की महिला का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। महिला 18 दिन बाद जैसे-तैसे आरोपी के बंधन से छूट कर थाने पर पहुंची और प्रकरण दर्ज कराया। महिला ने शिकायत में बताया 13 जनवरी को कान्हा पिता प्रहलाद ने डरा धमका कर अपहरण कर ले गया।

उसने बताया कान्हा उसे मंदसौर ले गया जहां दुष्कर्म किया। इसके बाद सांवलियाजी की ओर ले जाकर अज्ञात स्थान पर बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। महिला कान्हा के चंगुल से छूटकर नामली थाने पर पहुंची। जहां औद्योगिक क्षेत्र जावरा थाने की प्रधान उनि पूजा राठौर ने उसके बयान लिए। जांच अधिकारी पूजा राठौर ने बताया पीड़िता के अनुसार आरोपी कान्हा उसे डरा धमका कर ले गया था। जैसे तैसे वह वहां से भागी और जावरा पहुंची तो उसके मामा मिल गए और उन्हें सारी बात बताने के बाद उनके साथ थाने पर आई। महिला के दो बच्चे भी हैं। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी कान्हा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।

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