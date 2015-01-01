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आलू के दाम में भी तेजी:प्याज के बाद अब आलू के दाम में भी तेजी, सालभर में दोगुना हुए भाव

रतलामएक घंटा पहले
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  • सब्जियां महंगी होने से लोगों का रुझान आलू की तरफ, डिमांड ज्यादा बढ़ने से दाम भी बढ़े

प्याज के साथ ही अब आलू के दाम में भी तेजी शुरू हो गई है। थोक मंडी में मंगलवार को आलू 32 रुपए प्रतिकिलो बिका। वहीं फुटकर में यह 30 से 45 रुपए प्रतिकिलो बिक रहा है। सालभर में ही इसके दाम दोगुना हो गए हैं। पिछले साल जहां थोक मंडी में आलू 8 से 10 रुपए प्रतिकिलो बिक रहा था। वहीं बाजार में 20 रुपए प्रतिकिलो बिक रहा था। अब यह दोगुने भाव में बिक रहा है। शहर की थोक मंडी में आलू आगरा से आ रहा है। इस समय शहर में रोजाना 5 से 7 टन आलू की आवक है। शहर के साथ ही यहां से बाजना, रावटी, सैलाना आदि स्थानों पर आलू की सप्लाई है। थोक मंडी में इसके भाव 25 से 32 रुपए प्रतिकिलो रहे। चूंकि थोक मंडी में आलू महंगा है। इससे बाजार में भी इसके दाम 40 रुपए के आसपास बने हुए हैं। इससे लोगों को पिछले साल की तुलना में दोगुना दाम चुकाना पड़ रहे हैं।

... इसलिए आलू बिक रहा है महंगा
मंडी व्यापारियों ने बताया सब्जियां महंगी हैं। इससे लोगों का रुझान आलू की तरफ है। सब्जी महंगी होने से लोग आलू की सब्जी ज्यादा बना रहे हैं।
जिले 1 लाख 5 हजार क्विंटल पैदा हुआ आलू : जिले में पिछले साल 350 हेक्टेयर में आलू की बोवनी हुई थी। वहीं 1 लाख 5 हजार क्विंटल आलू का उत्पादन हुआ था।

आगे क्या : केंद्र सरकार ने आलू की इम्पोर्ट ड्यूटी पर 10 लाख टन पर 10 फीसदी का कोटा तय किया है। सरकार ने इस कोटे को 31 जनवरी 2021 तक के लिए लागू किया है। फिलहाल औसत दाम 32 रुपए के आसपास हैं। सरकार के इस कदम से आगामी दिनों में आलू के भाव काबू में रहने की संभावना है। वहीं मंडियों जनवरी से आलू की नई फसल की आवक शुरू हो जाएगी।

इधर सब्जियां भी महंगी
हरी सब्जियां भी महंगी हैंसबसे महंगी मटरफली बिक रही है। यह 80 से 120 रुपए प्रतिकिलो बिक रही है।

सब्जी भाव प्रतिकिलो में

टमाटर60 रुपए गिलकी 50 से 60 रुपए तरोई50 से 60 रुपए मिर्च 60 से 70 रुपए गोभी 40 रुपए पालक30 से 40 रुपए लौकी 20 से 30 रुपए

स्टॉक लिमिट और नई आवक ने घटाए प्याज के दाम

रतलाम | केंद्र सरकार द्वारा स्टॉक लिमिट लगाने और समय से पहले नए प्याज की आवक शुरू होने से प्याज के दाम में गिरावट का रुख शुरू हो गया है। थोक मंडी में गुरुवार को भाव में 10 रुपए प्रतिकिलो की गिरावट आई व प्याज के अधिकतम भाव 34 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए। जबकि बुधवार को भाव 44 रुपए प्रतिकिलो थे। पिछले महीने की तुलना में प्याज के दाम लगातार नीचे आ रहे हैं। पिछले महीने थोक मंडी में प्याज के भाव 67 रुपए प्रतिकिलो तक पहुंच गए थे। लेकिन अब 34 रुपए प्रतिकिलो पर प्याज बिकना शुरू हो गया है।

...इसलिए दाम में गिरावट

  • स्टॉक लिमिट लगाना।
  • बफर स्टॉक से राज्यों को प्याज़ सप्लाई करना।
  • नैफेड द्वारा 1 लाख टन प्याज बाजार में बेचना।
  • नए प्याज की आवक शुरू होना।
  • सरकार द्वारा सितंबर में ही इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगाना।

आगे क्या : संघर्षशील लहसुन प्याज मंडी व्यापारी संघ के निलेश बाफना ने बताया हमेशा नए प्याज की आवक दीपावली के बाद शुरू होती है। लेकिन इस बार कई मंडियों में नए प्याज की आवक पहले ही शुरू हो गई है। वहीं देश की कई मंडियों में अफगानिस्तान से प्याज आ रहा है।

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