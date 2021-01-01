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पुलिस भर्ती:6 फरवरी तक करें आवेदन, 9 फरवरी तक आवेदन पत्रों में संशोधन करवाया जा सकेगा

रतलामएक घंटा पहले
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मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए आवेदन की तारीख 30 जनवरी से बढ़ाकर अब 6 फरवरी कर दी गई है। एमपी राेजगार पाेर्टल के सर्वर में लोग अधिक होने से पंजीयन में दिक्कत हो रही थी। आवेदन के बाद 9 फरवरी तक आवेदन पत्रों में संशोधन करवाया जा सकेगा। लिखित परीक्षा और शारीरिक प्रवीणता परीक्षण के माध्यम से चयन किया जाएगा।

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