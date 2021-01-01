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आर्ट पेंटिंग:वॉल पेंटिंग से गढ़ रहे सुंदर शहर

रतलाम2 घंटे पहले
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  • : यह है 35 मीटर लंबी स्वच्छता की रेल, राहगीरों को देगी सफाई रखने की सीख

पॉवर हाउस रोड पर उतरी यह रेल असली नहीं बल्कि शहर को सुंदर बनाने के लिए की गई आर्ट पेंटिंग कर बनाई गई है। रेलवे अधिकारियों के बंगले से मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय तक जा रही बाउंड्रीवाॅल पर चित्रित यह 35 मीटर लंबी रेल स्वच्छता अभियान में राहगीरों को सफाई रखने की सीख देने के बनाई गई है।

टीम काम में जुटी : पेंटर आकाश कुमार सहित तीन पेंटरों की टीम शहर में 250 से अधिक स्थानों पर इसी तरह आर्ट पेंटिंग कर रही है। निगम इस पर 20 लाख रुपए खर्च करेगा। इंदौर की मोनिका वॉल पेंटिंग एंड एडवरटाइजमेंट के दिलीप तोरता ने बताया कि लोगों को स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए शहर की पहचानों को भी सार्वजनिक जगहों पर चित्रित किया जाएगा।

नारे लिखवा रहे हैं : आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया वाॅल पेंटिंग के साथ स्वच्छता के संदेश, नारे भी लिखवाए जा रहे हैं। पूरे शहर में लगभग पांच हजार वर्गफीट से ज्यादा में इसी तरह अलग-अलग प्रकार की वाॅल पेंटिंग करवाई जा रही है। यह फरवरी अंत तक खत्म हो जाएगा। मार्च में फाइनल स्वच्छ सर्वेक्षण होना है।

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