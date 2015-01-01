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  • Beneficiaries Have Not Received The Installment Of Housing For Two Months, Diwali Will Be Considered In Incomplete Houses

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हितग्राहियों को किस्तों का भुगतान:दो माह से हितग्राहियों को नहीं मिली आवास की किस्त, अधूरे मकानों में मनेगी दीपावली

रतलामएक घंटा पहले
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  • नए आवास के टारगेट में 240 आवास सरेंडर, सिर्फ 300 स्वीकृत, 49 आवासों की चल रही प्रोसेस

हर साल दीपावली से पहले आवास हितग्राहियों को किस्तों का भुगतान हो जाता है और लोग कच्चे मकानों से निकलकर पक्के मकानों में दीपावली मनाते हैं। इस बार हितग्राहियों को दूसरी से चौथी किस्त का भुगतान नहीं होने से आधे-अधूरे मकानों में त्योहार मनाना पड़ेंगे। पिछले साल के 610 में से 518 आवास पूरे हो गए हैं, इसमें से 92 आवास किस्तें नहीं मिलने से अधर में हैं। किसी की छत अधूरी है तो किसी का प्लास्टर बाकी है। जिन्हें जल्दी थी उन्होंने इधर-उधर से रूपया जमा कर काम किया। ज्यादादार हितग्राही राशि के इंतजार में बैठे हैं। अभी आवास प्लस के तहत जाबकार्ड अपडेशन का चल रहा है। जावरा जनपद क्षेत्र में 68 ग्राम पंचायतों के तहत 148 गांव हैं। हर साल शासन की तरफ से आवास स्वीकृत होते हैं इस साल के टारगेट 6 महीने लेट हो गए है। अभी तक पिछले साल के आवास के टारगेट पूरे नहीं हुए। जिले ने जनपद को 685 आवास बनाए जाने का लक्ष्य दिया था। जिनमें से 615 हितग्राहियों की मौके पर जाकर जीईओ टेगिंग की थी। इनमें से 610 हितग्राहियों को पहली किस्त, 587 को दूसरी किस्त, 561 को तीसरी किस्त और 425 को चौथी किस्त जारी हुई है। 518 आवास बने हैं और 92 हितग्राहियों को तीसरी व चौथी किस्त खाते में आने का इंतजार है। शासन के पास फंड नहीं होने से दो महीने हो गए लेकिन शासन ने खाते में राशि नहीं डली है। हितग्राही पंचायत से लेकर जनपद अधिकारियों तक से इस बारे में चर्चा कर चुके हैं लेकिन किसी के पास स्पष्ट जवाब नहीं है कि किस्त की राशि कब जारी होगी। इस कारण कई हितग्राही चक्कर लगाकर थक गए हैं। आगे त्याेहार नजदीक है और ऐसे में जहां आवास का काम पूरा हो जाना था, वहीं पैसे नहीं होने से आवास अधूरे पड़े हैं।

चार साल से बन रहे आवासों की यह है स्थिति

प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2016-17 में हुई थी। पहले साल 1242 आवास स्वीकृत हुए। इनमें से 1200 आवास बने और 41 अधूरे हैं। 2017-18 में देखे तो 642 आवास स्वीकृत हुए और 628 बने। 2018-19 में 886 का टारगेट आया और सभी स्वीकृत भी हुए। इनमें से 874 आवास बने और आज भी 12 आवास पूरे नहीं बने। ऐसी ही स्थिति पिछले साल 2019-20 की है। जहां 615 का टारगेट रखा और 615 वेरिफाई हुए। इनमें से 518 आवास पूरे बने और 92 आवास अधूरे हैं। 2020-21 में 610 का टारगेट दिया है। इसमें से 240 आवास सरेंडर हो गए। अभी 300 आवास स्वीकृत हुए और 49 आवास पेंडिंग हैं।

8786 जाॅबकार्ड पोर्टल पर अपडेट हैं : प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास प्लस में 15801 जॉबकार्ड पोर्टल पर अपडेट होना है। लेकिन अभी 8786 जॉबकार्ड पाेर्टल पर अपडेट हुए हैं।

जल्द राशि स्वीकृत होगी- जनपद सीईओ आरबीएस दंडोतिया ने बताया हितग्राहियों के खाते में राशि आगे से जमा होगी, हमने स्वीकृत कर आगे भेज दिया है। जल्द ही राशि खाते में जमा होगी।

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