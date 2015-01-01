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  • Bike Riders Snatch A Chain From The Neck Of An Old Woman Returning After Asking For Vegetable Prices

बदमाशाें ने सोने की चेन झपट ली:सब्जी के भाव पूछकर लौट रही वृद्धा के गले से बाइक सवारों ने चेन झपटी

रतलामएक घंटा पहले
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  • महिला ने चेन को कसकर पकड़ लिया इसलिए तीन तोला में से पैंडल समेत 23 ग्राम बच गई

चौपाटी क्षेत्र से सब्जियों के भाव पूछकर घर लौट रही 71 वर्षीय महिला के गले से बाइक सवार दो बदमाशाें ने सोने की चेन झपट ली। महिला ने हिम्मत दिखाई और चेन को कसकर पकड़ लिया। झटकने पर भी नहीं छोड़ा। इससे चेन टूट गई और पैंडल समेत करीब 23 ग्राम चेन महिला के हाथ में ले गई और करीब 7 वजनी चेन का टुकड़ा बदमाश लेकर भाग गए। सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों का हुलिया नजर आ रहा है। इस आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी करने के साथ ही सर्चिंग शुरू कर दी है। सिटी थाना प्रभारी वीडी जोशी ने बताया कि शास्त्री कॉलोनी निवासी शिखा पति अखिलेश गुप्ता (71) शनिवार शाम करीब 5.30 बजे चौपाटी क्षेत्र से सब्जियों के भाव पूछकर घर लौट रही थीं। इसी दौरान चौपाटी क्षेत्र में ही गांधी कॉलोनी के काॅर्नर पर बाइक सवार दो बदमाशों ने महिला से पूछा कि शंकर ट्रांसपोर्ट कहां है। महिला ने कहा कि हमें नहीं मालूम। आगे रोड तरफ जाकर पूछिए। आशंका है कि इसी दौरान उन बदमाशों ने महिला के गले में सोने की चेन देख ली। इसके बाद जब महिला घर तरफ जा रही थी तो कॉलोनी में सूनसान रोड देखकर सामने तरफ से वापस आए बदमाशों ने शिखा गुप्ता के गले से सोने की चेन झपटने का प्रयास किया। जैसे ही महिला के गले पर हाथ गया उन्होंने चेन को कसकर पकड़ लिया। इससे चेन टूट गई और बदमाश केवल एक टुकड़ा ही साथ ले जा पाए। इसके बाद महिला ने परिजन को जानकारी दी और फिर पुलिस को सूचना की। पुलिस ने तत्काल नाकेबंदी करवाई और चौपाटी से लेकर कॉलोनी तक के सीसीटीवी कैमरे जांचे। सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार दोनों बदमाश महिला से बात करते नजर आ रहे हैं। इनके पास काले रंग की सिल्वर एलायव्हील वाली बाइक है और पीछे वाले ने टोपी पहनी है। जबकि बाइक चालक बदमाश ने गमछे से सिर व चेहरा ढंका है। इसी आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी जोशी ने बताया बदमाशों के खिलाफ धारा 392 में एफआईआर दर्ज की है। जल्द दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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