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सज चुका है पटाखा बाजार...:नगर निगम के इंतजाम से व्यापारी नाराज

रतलामएक घंटा पहले
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  • त्रिवेणी, बरबड़ व आंबेडकर ग्राउंड में लगीं दुकानें

दीवाली पर आतिशबाजी के लिए पटाखा बाजार सज चुका है। आंबेडकर ग्राउंड, त्रिवेणी और बरबड़ में दुकानें लगी हैं। बाजार में 10 रुपए से लेकर हजारवें रुपए तक के पटाखे आए हैं। बरबड़ में 48, त्रिवेणी में 66 और आंबेडकर ग्राउंड में 45 दुकानें लगी हैं। इधर, व्यवस्थाएं से गुुरुवार काे व्यापारी नाराज दिखे। आंबेडकर ग्राउंड में कीचड़ हाे रहा था, वहीं नगर निगम ने बिजली के इंतजाम भी नहीं किए थे। आंबेडकर ग्राउंड के व्यापारी हार्दिक मेहता ने बताया कि पानी के ड्रमों की वजह से दुकान के सामने ही सुबह से कीचड़ हाे रहा है। ऐसे में ग्राहकआगे निकल जाते हैं, जिम्मेदाराें काे भी सूचना दी, लेकिन कोई भी सुनने काे तैयार नहीं। पिछली रात अंधेरे में ही व्यापार किया। इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी की है।

फैंसी पटाखाें की मांग सबसे ज्यादा
इधर, बाजार में फैंसी पटाखाें की मांग गुरुवार काे सबसे ज्यादा है। बच्चाें काे आकर्षित करने के लिए कंपनियाें ने डाेरा, माशा, डाेरेमाेन सहित अन्य कार्टून कैरेक्टर के फैंसी पटाखे बाजार में उतारे हैं। दुकानाें पर 10 रुपए से लेकर हजाराें रुपए तक के पटाखे उपलब्ध हैं।

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