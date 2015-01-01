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रोजाना जलापूर्ति की कवायद:चीफ इंजीनियर ने देखी लोकेशन, अब इंटकवेल को 24 घंटे मिलेगी बिजली

रतलामएक घंटा पहले
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  • शहरी फीडर में फाॅल्ट पर रावटी फीडर वाले कनेक्शन से देंगे बैकअप

शहर में रोजाना पानी देने के लिए नगर निगम ने ऑपरेशन चालू कर दिया है। बिजली फाॅल्ट की वजह से बार-बार धोलावड़ डेम से रुकने वाली पानी लिफ्टिंग की दिक्कत भी जल्द दूर हो जाएगी। डेम के दोनों इंटकवेल को शहरी फीडर के साथ ऑटोमैटिक कनेक्शन के मार्फत रावटी फीडर से भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए गुरुवार को बिजली कंपनी के चीफ इंजीनियर पुनीत दुबे ने नगर निगम के जलप्रदाय अमले के साथ डेम, इंटकवेल और बिजली लाइन की लोकेशन देख ली है। दस्तावेजी कार्रवाई पूरी होने के बाद जल्द ही दोनों इंटकवेल को ऑटोमैटिक कनेक्शन से जोड़ दिया जाएगा। तैयारियों को देखते हुए लग रहा है कि निगम दीपावली से रोजाना सप्लाई नहीं दे पाएगा। इस दौरान डिवीजन इंजीनियर (ग्रामीण) जयपाल सिंह ठाकुर, निगम के सिटी इंजीनियर सुरेश चंद्र व्यास, इंजीनियर सत्यप्रकाश आचार्य आदि भी साथ रहे।

ये कदम उठा रहा जल प्रदाय अमला

  • वॉटर मैनेजमेंट - फिलहाल डेम से 34 से 35 एमएमलडी पानी शहर तक पहुंच रहा है, जबकि जरूरत 40 से 41 एमएलडी की है। अब निगम लाइन के पाइप लाइन, वॉल्व, सप्लाई की रिशेड्यूलिंग आदि कर रहा है।
  • दोहरी सप्लाई रोकेंगे - यूआईडीएसएसएमटी और मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में डाली गई पाइप लाइन को जोड़ने में गड़बड़ी के कारण कई क्षेत्रों की लाइन मुख्य व सप्लाई लाइन दोनों से जुड़ गई है। इससे दोहरी सप्लाई हो रही है। इसे रोकेंगे
  • मॉनिटरिंग - सप्लाई 49 वॉल्वमैन करते हैं। मनचाहे ढंग से वॉल्व खोल सप्लाई देने वाले जोन प्रभारी ऐसे वॉल्वमैनों पर नजर रख रहे हैं।
  • सप्लाई की नई योजना - व्यवस्थित सप्लाई को दुरुस्त करने के लिए जलप्रदाय अमले ने डाटा इकट्‌ठा कर लिया है। इनका अध्ययन कर अधिकारी सप्लाई का नया शेड्यूल तैयार करेंगे। सिटी इंजीनियर सुरेश व्यास अब जलप्रदाय इंजीनियरों के साथ बैठकर नया शेड्यूल बनाएंगे।
  • कटेंगे अवैध नल कनेक्शन - शहर में लगभग 4 हजार अवैध नल कनेक्शन हैं। इन्हें काटने के लिए अलग से मुहिम चलाने की तैयारी हो रही है।
  • टंकियों के कनेक्शन - समय पर टंकियां भरने के लिए गंगासागर टंकी का सेपरेट कनेक्शन बड़ी लाइन से किया जा रहा है। बाकी की 17 टंकियों के कनेक्शन भी चेक करवाए जा रहे हैं।
  • लीकेज - पाइप लाइन के छोटे-बड़े 42 से ज्यादा लीकेज ठीक किए जा चुके हैं।

बिजली कंपनी एस्टीमेट बनाकर देगी- चीफ इंजीनियर ने साइट वेरिफिकेशन के बाद निगम को ऑटो कनेक्शन देने हेतु दो ऑप्शन दिए। निगम को इनमें से एक ऑप्शन चुनना है। फिर बिजली कंपनी एस्टीमेट बनाकर देगी।

ऑटो कनेक्शन से दिक्कत भी दूर होगी - शहरी फीडर से सप्लाई बंद होते ही रावटी फीडर से सप्लाई लगेगी। इससे इंटकवेल के पंप नहीं रुकेंगे। - अस्थाई तौर पर सप्लाई लेने पर वॉल्टेज कम मिलता है। इससे सप्लाई मोटर नहीं उठ पाती।

चीफ इंजीनियर ने निरीक्षण कर लिया है। ऑटो कनेक्शन के लिए निगम को दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक के तय होते ही एस्टीमेट तैयार होगा। फिर कनेक्शन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। -जलपाल सिंह ठाकुर, डीई (ग्रामीण)

निगम एक और ऑटो कनेक्शन ले रहा है। गुरुवार को बिजली अधिकारियों के साथ रूपरेखा बना ली है। टंकी भरने और सप्लाई का नया शेड्यूल भी तैयार हो रहा है। -सुरेशचंद्र व्यास, सिटी इंजीनियर

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