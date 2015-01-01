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काॅलेजाें में प्रवेश प्रक्रिया:सीएलसी राउंड : 9 तक करवाएं पंजीयन

रतलाम2 घंटे पहले
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काॅलेजाें में प्रवेश प्रक्रिया का दाैर जारी है। ऑनलाइन ई-प्रवेश प्रक्रिया के तहत सीएलसी चाैथे चरण में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हाे रहा है। जाे विद्यार्थी छूट गए है, उनके लिए पंजीयन व सत्यापन की सुविधा 9 नवंबर तक रहेगी। सीएलसी चाैथे चरण में आवेदक एक से ज्यादा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रपत्र के साथ आवेदन दोपहर 1 बजे तक पेश कर सकेंगे। इसके बाद महाविद्यालय संकाय/विषयवार रिक्त सीटों पर मेरिट सूची तैयार कर दाेपहर 3 बजे तक चस्पा करेंगे।

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