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पेंशन:पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सैलाना में आज सम्मेलन

रतलामएक घंटा पहले
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सरकारों ने 2005 के बाद भर्ती सभी विभागों के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन पूर्ण रूप से बंद कर दी। नई पेंशन के नाम पर जो एनपीएस योजना लागू की गई है। इस नीति को को लेकर 6 नंवबर को सैलाना तहसील मुख्यालय पर संस्कार वैली स्कूल परिसर में सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया जाएगा।

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