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सूदखोर बनीं फाइनेंस कंपनियां:बजाज फाइनेंस की दादागिरी, किस्तें जमा नहीं होने पर रात-भर घर में रुकने की धमकी दे रहे

रतलाम3 घंटे पहले
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  • ग्राहकों से बगैर पूछे फाइनेंस कंपनी बढ़ा रही लोन की किस्त की मियाद
  • मनमाना ब्याज वसूलने से ग्राहक हो रहे परेशान

शहर की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी बजाज फाइनेंस के खिलाफ मनमाना ब्याज वसूलने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। लोन जमा की एक भी किस्त जमा नहीं होने पर कंपनी के रिकवरी एजेंट ग्राहकों के घरों पर पहुंच रहे हैं व किस्त जमा नहीं कराने पर धमका रहे हैं। कंपनी के रिकवरी एजेंट लोगों से स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि आपको पैसे तो देना ही पड़ेंगे। यदि नहीं दोगे तो आपके घर ही रातभर रुकेंगे। डरे सहमे लोगों ने कलेक्टर को कंपनी के खिलाफ शिकायत की है ताकि फाइनेंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो सके। इस पर कलेक्टर ने जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है।

1. कहीं से भी पैसा लाकर दो -

बाजना बस स्टैंड निवासी करण पंवार ने 1 लाख 8 हजार रुपए का लोन लिया था। जिसकी 4,444 रुपए की 36 किस्तें बनी थीं लेकिन बजाज फाइनेंस ने बगैर पूछे उनकी अचानक 9 किस्तें बढा दी। इससे 36 की जगह 45 किस्तें हो गईं। लॉकडाउन के कारण वे कुछ किस्तें जमा नहीं करा पाए। इस पर कंपनी के रिकवरी एजेंट घर पहुंच गए। जब करण ने कहा कि मैं बाहर हूं तो लोग बोले हमें तो पैसे चाहिए। कहीं से भी आप पैसे लाकर दो। इसके बाद सुबह 10.30 से दोपहर 2 बजे तक उनके घर पर ही बैठे रहे। इसके बाद आज तक उन्हें धमकाया जा रहा है।

2. 36 किस्तें थीं, कंपनी ने इसे बढ़ाकर 63 कर दी -

हनुमान बाग के पास रहने वाले राकेश सोनी ने कंपनी से 1.57 लाख रुपए का लोन लिया था। जिसकी 6,518 रुपए की 36 किस्तें बनी थीं लेकिन कंपनी ने लॉकडाउन के बाद किस्तें बढ़ाकर 63 कर दी। इससे सोनी को लोन के एवज में ब्याज के अलावा 80 हजार रुपए अतिरिक्त भरना होंगे। सोनी ने बताया लॉकडाउन में भी मैंने एक किस्त जैसे तैसे भरी। इसके बाद भी राहत नहीं दी गई। बल्कि 27 किस्तें अतिरिक्त बढ़ा दी। जबकि लॉकडाउन में पीएम ने 6 महीने का मानिटोरियम दिया था। इसके बाद भी फाइनेंस कंपनी द्वारा मनमानी राशि वसूली जा रही है। वहीं किस्त नहीं भरने पर बेवजह परेशान किया जा रहा है।

3. 3 लाख का लोन लिया, अब 5 लाख 32 हजार 455 रुपए मांग रही कंपनी -

रचना नगर निवासी रामसिंह ने कंपनी से 3 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया था। इसकी 16,135 रुपए की 24 किस्तें बनी थीं इसकी रेगुलर किस्त उनके द्वारा भरी जा रही थी। लॉकडाउन में छह महीने का मॉनिटोरियम दिया गया था, लेकिन बजाज फाइनेंस द्वारा एक महीने में 4 बार ईसी-एज बाउंस कराया है। इससे रामसिंह के खाते में 8 से 10 हजार रुपए चेक बाउंस के लग गए। वहीं लोन अवधि बढ़ाकर 33 महीना कर दी गई। इससे 3 लाख के लोन के एवज में अब 5 लाख 32 हजार 455 रुपए भरना होंगे। राम सिंह ने बताया कि किस्त नहीं भरने पर रिकवरी एजेंट धमका रहे हैं।

हिसाब से वसूली कर रहे - बजाज फाइनेंस के आरओ ने मनीष आनंद ने बताया कि कंपनी के रूल के हिसाब से वसूली कर रहे हैं। घर पर जाकर नहीं धमकाया जा रहा है। हम पर लगे आरोप झूठे हैं।

शिकायत करें - लीड बैंक के पूर्व मैनेजर हिम्मत गेलड़ा ने बताया कि बैंक या फाइनेंस कंपनी ग्राहकों से ज्यादा ब्याज नहीं वसूल सकती है। यदि ऐसा है तो ग्राहकों को शिकायत करना चाहिए।

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