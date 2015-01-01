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दीपावली मिलन समारोह:अगले 15 दिन में शुरू हो जाएगा शहर में प्रतिदिन जल प्रदाय : विधायक

रतलामएक घंटा पहले
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  • लॉकडाउन के दौरान फाउंडेशन द्वारा किए सेवा कार्य बताए

दीपावली के बाद 15 दिन के अंदर शहर में प्रतिदिन जल प्रदाय शुरू हो जाएगा। इसकी तैयारियां अंतिम दौर में हैं। बिबड़ोद के समीप विशेष निवेश क्षेत्र विकसित करने सहित गोल्ड कॉम्पलेक्स के काम में भी तेजी लाई जाएगी। शहर की सड़कों के निर्माण कार्य भी जल्द शुरू हो जाएंगे। यह जानकारी विधायक चेतन्य काश्यप ने गुरुवार को जनसंपर्क कार्यालय में दीपावली मिलन समारोह में कही। कोरोना की दस्तक के बाद मेडिकल कॉलेज में आरटीपीसीआर मशीन लाई गई। चेतन्य काश्यप फाउंडेशन से राशन किट एवं भोजन पैकेट बांटे गए। विधायक ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के डीन एवं कलेक्टर से चर्चा कर 750 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को आरंभ करने की योजना बनाई है, यह मार्च तक शुरू हो सकता है। रिडेंसीफिकेशन योजना में गोल्ड कॉम्पलेक्स प्रोजेक्ट में तेजी लाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में बीएलसी घटक के 5 हजार परिवारों को आवास के लिए ढाई-ढाई लाख दिए हैं। डोसीगांव में बने अर्फोडेबल हाउस में 20 लोगों को गृह प्रवेश करवाया है। चेतन्य काश्यप फाउंडेशन 450 हितग्राहियों को 45 लाख की मदद मार्जिन मनी भरने में कर रहा है। विधायक काश्यप ने बताया कुपोषण मुक्त रतलाम अभियान में फाउंडेशन द्वारा पोषण आहार दिया जा रहा है। अगली दीपावली तक पूरे शहर को कुपोषण मुक्त बनाने का लक्ष्य है। एक्सप्रेस-वे के पास बिबड़ौद से जुलवानिया तक 10 वर्ग किमी में विशेष निवेश क्षेत्र विकसित करने की योजना शासन को भेजी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखकर विशेष निवेश क्षेत्र को एक्सप्रेस-वे से जोड़कर निवेशकों को आकर्षित करने का आग्रह किया है। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा, पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा, निलेश गांधी, मयूर पुरोहित, करणधीर बड़गोत्या, अरुण राव आदि मौजूद रहे।

पॉवर हाउस सिटी फोरलेन सेंट्रल लाइटिंग से जगमगाया

रतलाम | धनतेरस पर दो बत्ती चौराहा से सैलाना बस स्टैंड चौराहा तक बने सिटी फोरलेन का गुरुवार शाम विधायक चेतन्य काश्यप ने निरीक्षण किया। दीपावली के त्योहार पर सेंट्रल लाइटिंग चालू करवाई। इससे फोरलेन जगमगा गया। इस दौरान पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा, भाजपा जिला महामंत्री मनोहर पोरवाल मौजूद रहे।

नवनिर्माण तेजी से कराएंगे - विधायक ने बताया सीवरेज और पाइप लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कों का निर्माण कराना हमारी प्राथमिकता है। खराब सड़कों का जल्द सुधारने के साथ ही नवनिर्माण होगा। अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए नगर निगम की संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

कालिकामाता मंदिर का मास्टर प्लान बनेगा - प्रमुख धर्मस्थल श्री कालिका माता मंदिर का नवनिर्माण और परिसर के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा। उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर का कार्य करने वाले कंसलटेंट से बात हो गई है। इसे गुजरात के अंबाजी मंदिर की तरह विकसित करेंगे।

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