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प्राणघातक हमला:लिफ्ट मांगने की बात पर विवाद में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला

रतलाम3 घंटे पहले
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  • युवक गंभीर घायल, जिला अस्पताल में भर्ती

बाइक पर लिफ्ट मांगने की बात पर दो भाइयों ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर एक युवक पर लाठी व चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रवार दोपहर को गंभीर घायल हुए विकास उर्फ कालू पिता रमेश गुर्जर (25) निवासी महेश नगर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसने पुलिस को बताया कि दोपहर को वह घर से कुछ ही दूरी पर स्थित महेश टेलर की दुकान के बाहर बैठा हुआ था तभी बाइक से गुजर रहे युवक से ढक्कन फैक्टरी जाने के लिए लिफ्ट मांगी थी लेकिन उसने लिफ्ट देने से इंकार कर दिया। उसके कुछ मिनट बाद नन्नू पिता राजेंद्र चौहान अपने भाई मुकेश चौहान व दो अन्य साथियों के साथ आया और कहा कि तूने मेरे दोस्त से लिफ्ट क्यों मांगी। इस बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस पर नन्नू चौहान ने सीने पर, मुकेश चौहान ने पेट में चाकू से हमला किया व दो साथियों ने लाठियों से सिर पर हमला किया। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले का प्रकरण दर्ज किया।

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