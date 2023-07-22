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  • Due To Late Night Rain, The Rainfall Figure In The District Crossed 20 Inches, More Than One And A Half Inches Of Rain Overnight

रतलाम में तेज बारिश:देर रात झमाझम बारिश से जिले में बारिश का आंकड़ा 20 इंच पार, रात भर में डेढ़ इंच से अधिक बारिश

रतलामएक घंटा पहले
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    भारतभारत438-10 (128.0)
    VS
    वेस्ट इंडीजवेस्ट इंडीज86-1 (41.0)
    स्टंप्स
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