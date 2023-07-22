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Ratlam
Due To Late Night Rain, The Rainfall Figure In The District Crossed 20 Inches, More Than One And A Half Inches Of Rain Overnight
रतलाम में तेज बारिश:
देर रात झमाझम बारिश से जिले में बारिश का आंकड़ा 20 इंच पार, रात भर में डेढ़ इंच से अधिक बारिश
रतलाम
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