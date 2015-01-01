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विदाई:उद्योग विभाग के महाप्रबंधक की विदाई, समारोह हुआ

रतलाम3 घंटे पहले
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मालवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज संभाग ने उद्योग विभाग के महाप्रबंधक अमरसिंह मोरे का विदाई व नवीन पदस्थ मुकेश शर्मा का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। महाप्रबंधक मोरे, शर्मा व प्रदेश सचिव वरुण पोरवाल, संभाग प्रमुख संस्कार कोठारी ने अपनी बात रखी। इस दौरान जावरा के उद्योगपति चंदू ओस्तवाल, उद्योग विभाग के महेंद्र मादलिया, महेंद्र नागराज, संदीप पिंगै, नीलेश सेलोत, गोविंद गुप्ता, सुधांशु श्रीवास्तव सहित उद्योगपति व अन्य मौजूद थे।

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